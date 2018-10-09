Голливудская вокалистка Купер Филипп выступит в Киеве

Автор: Пресс-служба В Киев едет феноменальная вокалистка

В Киеве состоится концерт с участием Купер Филипп и Чез Масон (USA). Музыканты выступят 13 октября во Caribbean Club.

Купер сотрудничала с Tom Jones, Eric Benét, Dave Koz. Ее песни исполняли лауреаты премии Grammy, такие как Take 6, Jane Monheit

Она является лауреатом более 60 музыкальных премий по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из любимых скрипачей Барака Обамы выступит в Киеве

Купер Филипп получила право на гражданство США благодаря таланту и своей музыке.

Ее произведения имеют более 10000000 прослушиваний.

Чез один из самых востребованных гитаристов современности в США.

Его музыкальная карьера началась в 2 года

Он сотрудничал с Pharrell, John Legend, Patrick Leonard, Keith Sutherland.

Купер Филип - певица и композитор, востребованная вокалистка Голливуда.

Чез Масон - молодой американский вокалист и мультиинструменталист, чья популярность растет с каждым годом.

Британский певец Том Греннан летом выпустил дебютный альбом "Lightning Matches", который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства, а теперь едет к украинской публике его представить. Концерт состоится 1 декабря в клубе Сaribbean Club.