Голливудская вокалистка Купер Филипп выступит в Киеве

В Киеве состоится концерт с участием Купер Филипп и Чез Масон (USA). Музыканты выступят 13 октября во Caribbean Club.
Купер сотрудничала с Tom Jones, Eric Benét, Dave Koz. Ее песни исполняли лауреаты премии Grammy, такие как Take 6, Jane Monheit
Она является лауреатом более 60 музыкальных премий по всему миру.
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Купер Филипп получила право на гражданство США благодаря таланту и своей музыке.
Ее произведения имеют более 10000000 прослушиваний.
Чез один из самых востребованных гитаристов современности в США.
Его музыкальная карьера началась в 2 года
Он сотрудничал с Pharrell, John Legend, Patrick Leonard, Keith Sutherland.
Купер Филип - певица и композитор, востребованная вокалистка Голливуда.
Чез Масон - молодой американский вокалист и мультиинструменталист, чья популярность растет с каждым годом.
Британский певец Том Греннан летом выпустил дебютный альбом "Lightning Matches", который попал в топ-5 чарта Соединенного Королевства, а теперь едет к украинской публике его представить. Концерт состоится 1 декабря в клубе Сaribbean Club.
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