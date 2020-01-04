Голливудская актриса в 47 лет родила первенца

Американская актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой. 3 января она родила девочку.
О радостном событии звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" сообщила в своем Instagram.
"Новорожденная девочка очень милая. Она завладела сердцами своих родителей. Теперь моя семья полная", - написала Камерон Диаз.
"Я хочу уберечь свою частную жизнь от пристального внимания, поэтому пока не готова публиковать фото дочки и делиться подробностями. Всем своим поклонникам желаю счастливого нового года и нового десятилетия", - добавила она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эшли Грэм снялась обнаженной на последнем месяце беременности
Девочку назвали Рэддикс. Ее отцом стал гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден. С Камерон Диаз он начал встречаться в 2014-ом. Через год пара поженилась.
Камерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден пытались завести ребенка и раньше, но все было безрезультатно. Актриса была вынуждена обратиться к врачам и сделать ЭКО-оплодотворение.
Комментарии