Голливудская актриса в 47 лет родила первенца

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден живут в браке с 2015 года. 3 января они впервые стали родителями. Фото: Legion-Media

Американская актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой. 3 января она родила девочку.

О радостном событии звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" сообщила в своем Instagram.

"Новорожденная девочка очень милая. Она завладела сердцами своих родителей. Теперь моя семья полная", - написала Камерон Диаз.

"Я хочу уберечь свою частную жизнь от пристального внимания, поэтому пока не готова публиковать фото дочки и делиться подробностями. Всем своим поклонникам желаю счастливого нового года и нового десятилетия", - добавила она.

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Девочку назвали Рэддикс. Ее отцом стал гитарист рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдден. С Камерон Диаз он начал встречаться в 2014-ом. Через год пара поженилась.

Камерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден пытались завести ребенка и раньше, но все было безрезультатно. Актриса была вынуждена обратиться к врачам и сделать ЭКО-оплодотворение.