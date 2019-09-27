Обратилась к врачам: 47-летняя Камерон Диас беременна первенцем

Камерон Диас и Бенджи Мэдден ждут на первого ребенка. Фото:http://www.spletnik.ru

Голливудская актриса 47-летняя Камерон Диас беременна первенцем.

Знаменитость и ее муж гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден пытались завести ребенка, но все было безрезультатно, сообщило издание National Enquirer.

Диас была вынуждена обратиться к врачам и сделать ЭКО-оплодотворение.

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"Камерон просто сияет от счастья. Она сейчас занимается обустройством домашнего гнезда, запасается детской одеждой и купила книгу под названием "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка ", - говорится в статье издания.

Известно, что Камерон Диас и Бенджи Мэдден начали встречаться в 2014-м. Через год пара поженилась. До помолвки актриса встречалась с актером Мэттом Дилланом, певцом Джаредом Лето, Джастином Тимберлейком и бейсболистом Алексом Родригесом (нынешний жених Дженнифер Лопес).