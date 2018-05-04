Голая Кристина Агилера выставила на показ прелести в своем новом клипе

Певица Кристина Агилера представила первый за последние шесть лет клипо на песню Accelerate.

В ролике Агилера с мейком и без, в одежде и без, сухой и в сиропе. Посмотревшие клип уже поделились своими восторженными отзывами, назвав работу Кристины "сильной, провокационной и, конечно, долгожданной".

Композицию Accelerate Агилера записала в компании Ty Dolla $ign и 2 Chainz, а вошла она в новый студийный альбом знаменитости — Liberation, релиз которого намечен на 15 июня.

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Всего в пластинке 15 песен. Продюсером одного трека выступил Канье Уэст, в работе над некоторыми композициями приняли участие Деми Ловато и регги-певицы Keida и Shenseea. "Иногда вы добираетесь до той точки, когда вам хоть и комфортно, но все до безумия однообразно и рутинно. Тогда вы понимаете, что пора остановиться и начать все с нуля. Теперь я готова. Пора. Наконец-то я чувствую себя освобожденной (отсылка к названию альбома Liberation, что в переводе с английского — "освобождение"), — поделилась ранее Агилера.