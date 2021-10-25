Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения

Актриса 36-летняя Анна Саливанчук вызвала фурор кадрами ню. Также поделилась мыслями по поводу фразы "А что скажут люди?".

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" приняла участие в откровенной фотосессии. На снимках в Instagram актриса позирует полностью обнаженной. Интимные места прикрыла белым тюлем.

"Решила повторить этот пост. "А что скажут люди?" - эта фраза блокирует все желания и мечты, если они хоть немного не соответствуют общепринятым правилам. Это то, что большинство из нас слышало с детства. Тут подходит фраза из книги Теодора Драйзера "Финансист": "Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: "Что скажут люди", - написала она.

Женщина посоветовала вспомнить примеры успешных людей.

"Каждая история - это выход из зоны "люди скажут молодец". А они это скажут только тогда, когда вы сольетесь с серой массой и будете такими же, как они. То есть никем", - поделилась Саливанчук.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса отметила, если хочешь быть успешным, надо придерживаться собственных желаний.

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"Настоящих, не навязанных обществом. Забудьте о страхе осуждения. Люди будут говорить всегда, осуждать, не понимать и останавливать. Ваша задача - закрыть уши и бежать. К мечте. И какая разница, что скажут люди, если вы счастливы?", - добавила она.

Украинская актриса 36-летняя Анна Саливанчук поделилась с подписчиками соображениями о жизненном опыте под своей откровенной фотографией.