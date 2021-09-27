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понедельник, 27 сентября 2021 23:46

"Перестаньте обвинять себя" - Анна Саливанчук топлес думала о жизненном опыте

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Украинская актриса 36-летняя Анна Саливанчук поделилась со своими подписчиками в Instagram соображениями о жизненном опыте. При этом звезда сериала "Однажды под Полтавой" опубликовала откровенную фотографию.

На фото Анна позирует топлесс, прикрывая грудь букетом ромашек.

Автор: Instagram.com/salivanchuk.anna
  Анна Саливанчук советует научиться прощать свои ошибки
Анна Саливанчук советует научиться прощать свои ошибки

"Перестаньте сожалеть и винить себя. Многие винят себя за то, что когда-то вернули "не туда", что нужно было сделать что-то по-другому - выйти замуж, поменять работу, переехать в другую страну, получить другое образование. Эти люди думают о том, как могло бы быть, если бы ... ", - написала актриса.

Саливанчук добавила, что нужно научится прощать свои ошибки и перестать корить себя.

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"Ошибок не существует, есть только опыт и обратная связь. Вы действовали исходя из своего жизненного опыта, и выбрали самый благоприятный, по вашему мнению, на тот момент. Мир многогранен и полон возможностей, не существует верного или неверного варианта - это просто выбор. Любой выбор в данный момент - лучший из всех возможных вариантов ", - подытожила звезда.

Актриса Анна Саливанчук поделилась откровенными фотографиями со своими подписчиками в Instagram. Она позировала в черном кружевном белье и туфлях на высоких каблуках.

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