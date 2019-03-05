Главные роли и женщины в жизни звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" - ФОТО

Автор: Getty Актер Люк Перри в начале 2000-х и в 2017-м

Американский актер Люк Перри, сыграл Дилана Маккея в популярном сериале "Беверли-Хиллз 90210", умер 4 марта из пять дней после перенесенного обширного инсульта. Информацию подтвердил его рекламный агент Арнольд Робинсон, пишут американские СМИ.

Актер умер в возрасте 52 лет.

Кой Лютер "Люк" Перри III родился 11 октября 1966-го в Мэнсфилде, штат Огайо, в семье домохозяйки Энн Беннет и коя Лютера Перри-младшего, рабочего сталелитейного завода. У него также были брат и сестра. Его родители развелись, когда ему было шесть лет.

Закончив старшую школу Фредериктон, где он был талисманом школьной спортивной команды, Перри переехал в Лос-Анджелес для того, чтобы стать актером. Сначала он работал в компаниях по укладке асфальта и производства дверных ручек.

Карьера актера

В 1988 году Люк Перри сыграл Неда Бейтса в мыльной опере "Бесконечная любовь" и после этого переехал в Нью-Йорк. В том же году получил роль Кенни в фильме "Другой мир".

В 2013 году во время выступления в радиопостановке "Sway in the Morning" Перри сказал, что ему понадобилось 256 прослушиваний, прежде чем он получил роль.

Автор: С открытых источников Знаменитым актер стал после роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз 90210»

Знаменитым актер стал после роли Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз 90210", съемки которого начались в 1990 году. Сериал одновременно был безумно популярным и получал массу негативных отзывов из-за того, что поднимал неудобные вопросы - например, о половой жизни подростков.

Дилан - волшебный красавец и авантюрист, который после развода родителей оказался брошенным на произвол судьбы. Парень постоянно осуществлял противоречивые и спонтанные поступки: то он с головой уходит в страстные романы, то лечится от алкогольной зависимости.

Персонаж Перри был настолько популярен среди фанатов, что в 1991 году на встречу в торговом центре Флориды вместо ожидаемых 2 тысяч человек пришло 10 000 - от этой автограф-сессии пришлось спасаться бегством. Несколько человек были госпитализированы, а торговый центр был вынужден временно закрыться.

Актер покинул шоу в 6 сезоне, пытаясь разорвать цепочку творческих ассоциаций с персонажем Дилана, но в 9 сезоне снова появился в сериале.







Также Перри появлялся на большом экране с ролями в нескольких художественных фильмах - "Благие намерения", "Баффи, истребительница вампиров", который впоследствии стал популярным телесериалом. А также культовых лентах "Пятый элемент" и "Вторжение".

Он дебютировал на Бродвее в 2002 году в роли Брэда в "The Rocky Horror Picture Show". Актера любили за талантливо выполненных и озвученных персонажей в "Невероятный Халк", "Иеремии", "Тюрьме Оз", "Внезапной удачи" и "Джона из Цинциннати".

Автор: BravoTV В последние годы своей жизни Люк Перри снимался в сериале "Ривердейл"

В 2016 году Перри подписал контракт на участие в сериале "Ривердейл", в котором он играл Фреда Эндрюса, кандидата в мэры и отца одного из главных героев. "Ривердейл" - американская телевизионная подростковая драма, основанная на персонажах комиксов Archie Comics.

Автор: Comicbook Люк Перри не собирался участвовать в перезагрузке культового сериала

27 февраля, в тот же день, когда был госпитализирован Перри, Fox объявил о планах воссоединения актерского состава сериала "Беверли-Хиллз 90210" для создания небольшого сериала из шести эпизодов, который бы стал перезагрузкой хита 1990-х годов.

Перри не собирался участвовать в перезагрузке, хотя о своем намерении сняться в новом проекте заявили оригинальные звезды сериала Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Йен Зиринг, Картерис Брайан Остин Грин и Тори Спеллинг.



Личная жизнь актера

В 1993-м Люк Перри женился на актрисе Рэйчел Минни Шарп. Ей было 25, ему - 27. Минни родилась в 1969 году в семье сценариста Алана Шарпа. Девушка собиралась активно строить карьеру модели.

Автор: Getty Люк Перри и его жена Минни Шарп прожили в браке 10 лет

Пара познакомилась на одной из вечеринок. Люк решил пошутить над девушкой и предложил прислать ему ксерокс ее бюстгальтера. Минные не растерялась и впоследствии Люк получил от нее письмо. Через месяц они стали жить вместе, а 20 ноября 1993 год поженились.

Автор: С открытых источников Люк Перри и его дети от первого брака - сын Джерри и дочь Софи

Прожили в браке 10 лет. У них было двое детей - 21-летний сын Джек и 18-летняя дочь Софи. Известно, что Джек - профессиональный рестлер.







В 2012-м актеру также приписывали роман с бывшей коллегой по сериалу "Беверли-Хиллз 90210" Дженни Гарт, сыгравшая роль Келли Тейлор. Впрочем актеры отрицали эту информацию.

Автор: Daily Mail Люк Перри перед смертью собирался жениться снова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выглядел счастливым: показали последние фото Люка Перри

На момент своей смерти Перри был помолвлен с семейным терапевтом 44-летней Венди Мэдисон Бауэр. Вен также бывшая актриса. Малая небольшие роли в телевизионных шоу, включая "Менталист" и "Дом". Об их отношениях стало известно в апреле 2017 года. В этом году пара обручилась и планировала свадьбу.

Перри умер после обширного инсульта, который случился у него несколько дней назад. С актером были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт, брат Том Перри, сестра Эми кодер и другие близкие родственники и друзья.