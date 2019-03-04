Умерла звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Умер актер Люк Перри. Фото: spletnik.ru

4 марта умер актер Люк Перри - звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210".

На момент смерти ему было 52 года, сообщает Daily mail.

Перри умер после обширного инсульта, который случился у него несколько дней назад.

С актером были его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт, брат Том Перри, сестра Эми кодер и другие близкие родственники и друзья.

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Семья пока не сообщает обстоятельств смерти.

Перри начал свою работу в сериале Another World, но добился популярности в начале 1990-х благодаря "Беверли-Хиллз 90210".

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