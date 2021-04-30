Галь Гадот 36: неожиданные факты о "Чудо-женщине"

Сегодня, 30 апреля, актриса и модель израильского происхождения Галь Гадот отмечает 36-летие. Популярность к ней пришла после участия в съемках фильма "Форсаж 4".

Звезда начала карьеру модели, а потом пошла на службу в армию. Когда завершила срочную службу, Гадот дебютировала в кино, пишет "Сегодня. Lifestyle".

Предлагаем 10 впечатляющих фактов об израильской актрисе.

1. Гадот в 18 лет победила в конкурсе "Мисс Израиль" и представляла страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная".

2. Модель служила фитнес-инструктором два года в Армии обороны Израиля. Во время службы снималась для мужского глянца Maxim.

3. Актриса отмечала в одном из интервью, что ее служба в армии была "замечательной тренировкой перед Голливудом". Также рассказывала, что ее военный опыт помог получить роль в фильме "Форсаж": режиссер ленты Джастин Лин обратил внимание на то, что она служила.

Фото: instagram.com/gal_gadot

4. Гадот выполняла трюки в фильме "Форсаж 6" без участия каскадера.

5. Дальние родственники актрисы жили до 1940 года в Мукачево на Закарпатье. Они стали жертвами Холокоста, но деду Гадот удалось выжить в концлагере Аушвиц.

6. Актриса несколько лет встречалась с бизнесменом Яроном Версаном, который на 10 лет старше ее. Впоследствии пара поженилась. У супругов родились две дочери - Мая и Альма. Теперь ждут третьего ребенка.

7. Гадот во время учебы на юриста была приглашена на кастинг в фильме "Квант милосердия" 2008 года. Тогда она пробовалась на роль девушки Джеймса Бонда.

8. Актриса дебютировала как "Чудо-женщина" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016-го. Новость о том, что выйдет "Чудо-женщина" отдельным фильмом, появилась еще в 2014 году.

9. Гадот снималась в некоторых сценах "Чудо-женщины", когда была на пятом месяце беременности.

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10. Звезда обожает экстремальные виды спорта. Увлекается скалолазанием и вместе со своим коллегой по "Лиге справедливости" Джейсоном Момоа лазила по скалам.

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины во Вселенной кинокомиксов DC, беременна третьим ребенком. На опубликованной фотографии Гадот обнимает дочерей Альму и Маю, пока ее муж касается округлившегося живота.