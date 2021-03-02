"Чудо-женщина" Галь Гадот ждет третьего ребенка

Израильская актриса 35-летняя Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины во Вселенной кинокомиксов DC, беременна 3-м ребенком.

Новостью она поделилась с подписчиками в Instagram. На опубликованной фотографии Гадот обнимает дочерей Альму и Маю, пока ее муж касается округлившегося живота.

"Мы снова ждем ребенка", — написала она после церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Фото: instagram.com/gal_gadot

Актриса замужем за израильским бизнесменом 46-летним Яроном Версано. Они познакомились 2006-го и поженились через 2 года.

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Американская модель и актриса 29-летняя Эмили Ратаковски взволновала фанатов пикантными фотографиями, на которых показала круглый живот. На черно-белых снимках она предстала в Instagram полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.