Ева Лонгория ездит с новорожденным сыном в командировку

Актриса Ева Лонгория была замечена в аэропорту Брисбена, где снимает новый проект, с маленьким сыном.

Звезда с коляской была обыденно одета: в легнсах, бейсболке и кофте.

Малыша Лонгория часто берет на съемочную площадку.

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Лонгория и Хосе Бастон стали родителями недавно. У продюсера уже есть дочь, для Лонгории малыш стал первым ребенком. По словам актрисы, именно общение с первым ребенком ее мужа, убедило ее в том, что она хочет иметь собственных детей.

Лонгория в начале этого года удостоилась звезды на Голливудской Аллее славы. Поддержать актрису приехали муж и друзья. Среди них был Рики Мартин, речь которого заставила Лонгория расплакаться.