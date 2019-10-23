Эпатажная Maruv вернется на шоу "Танцы со звездами"

На "Танцы со звездами" вернется Maruv. @maruvofficial

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится 10 прямой эфир "Танцев со звездами".

До финала осталось недолго, а за кубок победителя соревнуются 7 пар. Борьба за победу становится ожесточеннее, судьи - более требовательными, а постановки нацелены на то, чтобы участники могли показать свою техническую подготовку в танцах.

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Темой этого эфира станет "Мистический вечер в Хэллоуин", поэтому на паркете появятся номера, полные загадочных историй. Ведущей балкона станет эпатажная артистка MARUV, которая танцевала с JAY.

Сексуальный ведущий Даниэль Салем станет оборотнем. Вместе со своей партнершей Юлией Сахневич они станцуют сказочное танго. Хореограф Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко решили покорить зал нелегким квикстепом в образах графа Дракулы и его леди.

Елена Кравец вместе со своим партнером готовится овладеть хип-хопом, который будет похож на ритуальный танец. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы. Пара овладеет сложнейший вид искусства - балет. Гимнастка впервые поборется за звание черного лебедя.

Состоялся 9-й эфир "Танцев со звездами", темой которого было детство. После исполнения танца при жизни шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.