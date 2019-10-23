Эмилии Кларк - 33: самые откровенные фото "матери драконов"

Британской актрисе Эмилии Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов", исполнилось 33 года сегодня, 23 октября.
Дебютировала звезда в Бродвее в спектакле "Завтрак у Тиффани", в роли Холидей Голайтли.
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Первое появление Кларк в кино состоялась в 2009 году, в студенческом короткометражном фильме "Падение собаки". Ее первая телевизионная роль - Саския Майер в эпизоде британского телесериала "Врачи".
В 2010 году Эмилия получила роль Дейенерис Таргариен в фэнтези-сериале канала НВО "Игра престолов, основанного на серии книг" Песнь льда и пламени "Джорджа Мартина. В этом сериале она заменила актрису Тамзин Мерчант.
Кларк была признана самой желанной женщиной мира по версии журнала AskMen в 2014 году. Она также была названа журналом Esquire самой красивой женщиной в мире в 2015 году.
В честь дня рождения Эмилии, Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" фото актрисы.
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Британская актриса Эмилия Кларк, "Мать драконов" из сериала "Игра престолов", рассказала о том, как она решалась на обнаженные сцены и что ей в этом помогало.
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