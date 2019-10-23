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среда, 23 октября 2019 11:32

Эмилии Кларк - 33: самые откровенные фото "матери драконов"
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Эмилия Кларк 23 октября празднует день рождения. Ей исполнилось 33 года.
Фото: www.esquire.com
Эмилия Кларк 23 октября празднует день рождения. Ей исполнилось 33 года.
Эмилия Кларк 23 октября празднует день рождения. Ей исполнилось 33 года.
Эмилия Кларк 23 октября празднует день рождения. Ей исполнилось 33 года.
Эмилия Кларк 23 октября празднует день рождения. Ей исполнилось 33 года.

Британской актрисе Эмилии Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов", исполнилось 33 года сегодня, 23 октября.

Дебютировала звезда в Бродвее в спектакле "Завтрак у Тиффани", в роли Холидей Голайтли.

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Первое появление Кларк в кино состоялась в 2009 году, в студенческом короткометражном фильме "Падение собаки". Ее первая телевизионная роль - Саския Майер в эпизоде британского телесериала "Врачи".

В 2010 году Эмилия получила роль Дейенерис Таргариен в фэнтези-сериале канала НВО "Игра престолов, основанного на серии книг" Песнь льда и пламени "Джорджа Мартина. В этом сериале она заменила актрису Тамзин Мерчант.

Кларк была признана самой желанной женщиной мира по версии журнала AskMen в 2014 году. Она также была названа журналом Esquire самой красивой женщиной в мире в 2015 году.

В честь дня рождения Эмилии, Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" фото актрисы.

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Публикация от @emilia_clarke

Британская актриса Эмилия Кларк, "Мать драконов" из сериала "Игра престолов", рассказала о том, как она решалась на обнаженные сцены и что ей в этом помогало.

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23
октября

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