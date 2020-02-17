Элтон Джон потерял голос

Элтон Джон пол время концентра в Новой Зеландии потерял голос из-за пневмонии. Фото - УНИАН

Элтон Джон внезапно остановил концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии.

72-летний певец потерял голос во время выступления на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде.

"Я просто полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен уйти. Мне жаль", - обратился Элтон Джон к присутствующим, передает ВВС.

Зрители подарили английском певцу бурные овации, когда он покидал сцену с помощью помощников.

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Ранее исполнитель сообщил поклонникам, что врачи диагностировали у него "ходячую пневмонию". Несмотря на болезнь, Элтон Джон исполнил несколько песен, среди которых "Candle in the Wind" и "All the Girls Love Alice". Он прервал свой концерт во время исполнения композиции "Daniel", а потом еще раз извинился перед поклонниками в своем Instagram.

"Я играл и пел от всего сердца, пока не потерял голос. Я разочарован, расстроен и очень жалею. Спасибо за вашу чрезвычайную поддержку и любовь, которую вы дали мне сегодня во время выступления", - написал он.

Прерванный концерт был первым в рамках турне по Новой Зеландии "Farewell Yellow Brick Road tour". Представители исполнителя заявили, что следующие концерты состоятся по плану.

Ранее Элтон Джон огорчил поклонников новостью о состоянии здоровья и он выставил свое фото в инвалидной коляске в Instagram. Выяснилось, тогда он вывихнул лодыжку.