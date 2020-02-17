Элтон Джон потерял голос

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3 Просмотров: 4320
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2232
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 792
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1305
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2205
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2385
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5166
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4221
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8847
Фото
Все фото
5
18
3
5
5
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
Как праздновали день Валентина украинские звезды
Как праздновали день Валентина украинские звезды
&quot;Женщина - это лицо мужчины&quot; - Екатерина Кухар рассказала о любви
"Женщина - это лицо мужчины" - Екатерина Кухар рассказала о любви
Тина Кароль выложила фото в белье
Тина Кароль выложила фото в белье
Крутой и еще круче фото Дуэйна &quot;Скалы&quot; Джонсона с человеком-великаном стало мемом
Крутой и еще круче фото Дуэйна "Скалы" Джонсона с человеком-великаном стало мемом
Видео
Все видео
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Песня-бомба: Каменских выпустила новый клип Lollipop
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Рэпер Eminen выступил на "Оскаре"
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 792
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 918
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2457
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1197
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1845
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 351
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
понедельник, 17 февраля 2020 07:31

Элтон Джон потерял голос

  Комментировать
Элтон Джон потерял голос
Элтон Джон пол время концентра в Новой Зеландии потерял голос из-за пневмонии. Фото - УНИАН

Элтон Джон внезапно остановил концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии.

72-летний певец потерял голос во время выступления на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде.

"Я просто полностью потерял голос. Я не могу петь. Я должен уйти. Мне жаль", - обратился Элтон Джон к присутствующим, передает ВВС.

Зрители подарили английском певцу бурные овации, когда он покидал сцену с помощью помощников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Элтон Джон назвал Путина лукавым

Ранее исполнитель сообщил поклонникам, что врачи диагностировали у него "ходячую пневмонию". Несмотря на болезнь, Элтон Джон исполнил несколько песен, среди которых "Candle in the Wind" и "All the Girls Love Alice". Он прервал свой концерт во время исполнения композиции "Daniel", а потом еще раз извинился перед поклонниками в своем Instagram.

"Я играл и пел от всего сердца, пока не потерял голос. Я разочарован, расстроен и очень жалею. Спасибо за вашу чрезвычайную поддержку и любовь, которую вы дали мне сегодня во время выступления", - написал он.

Прерванный концерт был первым в рамках турне по Новой Зеландии "Farewell Yellow Brick Road tour". Представители исполнителя заявили, что следующие концерты состоятся по плану.

Ранее Элтон Джон огорчил поклонников новостью о состоянии здоровья и он выставил свое фото в инвалидной коляске в Instagram. Выяснилось, тогда он вывихнул лодыжку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Элтон Джон потерял голос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 281237
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 33086
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 25992
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 25642
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 13177
Знаменитости
Как прошел пятый эфир "Голоса страны 2020"
Как прошел пятый эфир "Голоса страны 2020" Просмотров: 324
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
С острыми ногтями и без бюстгальтера: возлюбленная Илона Маска показала беременный живот
5
 Просмотров: 2988
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
 1 Просмотров: 13195
Как закончился второй полуфинал yацотбора Евровидения: все финалисты
Как закончился второй полуфинал yацотбора Евровидения: все финалисты Просмотров: 1341
Голливудская актриса поделилась секретами ухода за фигурой
Голливудская актриса поделилась секретами ухода за фигурой Просмотров: 1251
Больше всего комментируют
6
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 39664
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua