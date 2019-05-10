Экс-участница шоу "Холостяк" ответила Поляковой

Экс-участница проекта шоу Холостяк Натали ответила на заявление Оли Поляковой о том, что данный проект является отвратительным и унижает женщин. Фото - instagram.com/holostyakstb

Экс-участница проекта шоу "Холостяк" Натали ответила на заявление Оли Поляковой, что данный проект является отвратительным и унижает женщин.

Натали сказала, что Оля Полякова - звезда, и к его мнению стоит прислушаться, но она считает, что украинская певица не права, передает "КП в Украине".

"С одной стороны, она не права. Я считаю, что оскорблять мужчину - неправильно. Оля имеет право на свое мнение. Я рада, что участвовала в проекте" Холостяк ". Хорошо, что получила подобный опыт в шоу, а не в реальной жизни. Ведь я все время проявляла инициативу к мужчине. Благодаря проекту поняла, что так делать не стоит. Проекту "Холостяк" нужно быть! Считаю, что на камеру можно построить отношения", - сказала Натали.

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Также девушка отметила, что главный участник передачи - не просто какой-то мужчина, а лучший мужчина страны, которого для девушек выбрал телеканал.

"Я не согласна с ее мнением, что главный герой - это "какой-то мужчинка" А о том, что проект унижает женщин... Во-первых, на кастинги приходят десятки тысяч девушек. Если они настолько унижены, зачем тогда приходят на эти кастинги? Например, я верила, что канал СТБ выбрал для меня альфасамца, лучшего мужчину этой страны, за которого буду бороться. Оля Полякова - счастливая жена и мать. Поэтому ей кажется, что проект унижает женщин, но я так не думаю", - добавила Натали.

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчик видео, в котором рассказала свою позицию относительно телепередачи "Холостяк". Она считает, что шоу унижает женщину, оно наполнено сексизмом, шовинизмом, патриархальным цинизмом. Столько девушек борются и сражаются за некоего мужика. А когда он слышит в свой адрес какие-то претензии, сразу выгоняет из проекта.