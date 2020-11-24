Эксперты назвали кинозвезд, которые чаще всего обнажаются в фильмах

Недавно опубликовали рейтинг кинозвезд, которые регулярно предстают перед зрителями обнаженными.

Представители издания проанализировали, сколько актеры и актрисы появлялись в кадре без одежды. Это исследование опубликовано на bingosites.

Среди женщин на 1-м месте - 40-летняя Ева Грин. Французская актриса появлялась в кадре обнаженной около 30 мин., точнее - 1730 сек. 2-е место заняла 75-летняя Хелен Миррен. Она была без одежды перед взором аудитории почти 24 мин. - 1496 сек. Тройку лидеров замкнула 45-летняя Анджелина Джоли. Экс-жена Брэда Питта была обнаженной в фильмах на 37 сек. меньше Миррен.

Фото: instagram.com/evagreenweb

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На 1-м месте среди мужчин - 49-летний Юэн Макгрегор. Актер снимался обнаженным более 18 мин. - 1103 с. 60-летний Антонио Бандерас занимает 2-е место в рейтинге. Разница между МакГрегором и Бандерасом составляет всего 48 сек. И на 3-м месте 53-летний Марк Руффало - 13 мин. - 811 сек.

Украинский телесериал впервые появится в кинопрокате. Приключенческий комедийный экшен "Казаки. Абсолютно лживая история" будут показывать с 26 ноября в сети кинотеатров "Мультиплекс".