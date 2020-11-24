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вторник, 24 ноября 2020 15:39

Украинский сериал впервые покажут в кинотеатрах

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Украинский сериал впервые покажут в кинотеатрах
Юрий Дяк в сериале "Казаки. Абсолютно лживая история" играет крестьянского парня Ивана. Крадет у московского царя магическую сережку. Скрываясь от погони, попадает на Сечь. Приключенческую ленту об эпохе казачества можно посмотреть на телеканале ICTV и в кинотеатрах "Мультиплекс". Фото: ICTV

Украинский телесериал впервые появится в кинопрокате. Приключенческий комедийный экшен "Казаки. Абсолютно лживая история" будут показывать с 26 ноября в сети кинотеатров "Мультиплекс".

Действие происходит в Запорожье в конце XVI в. Главный герой - воспитанный шляхтичем крестьянский парень Иван. Ворует драгоценности у московского царя, чтобы выкупить мать из турецкого плена. Среди награбленного была магическая серьга - залог непобедимости российской власти. Скрываясь от преследователя, Иван теряет украшение. Оно попадает на Запорожскую Сечь. Теперь должен стащить сережку у казаков. Между тем на Хортице приближаются перевыборы атамана, по сюжету.

Премьера состоялась 17 ноября на канале ICTV. Лента стала самым рейтинговым продуктом дня на украинском телевидении и собрала аудиторию в 2,58 млн зрителей.

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С четверга, 26 ноября, "Казаки" будут доступны для просмотра не только на ТВ. В течение недели на больших экранах будут показывать по 3 серии. В общем содержит 12 серий.

"Мы рады, что наши "Казаки" стали первым в стране сериалом, который полностью покажут на больших экранах. В эфире уже вышло 6 эпизодов, и по показателям просмотров видим, что зрителям понравилась лента. Мы горды, что нам удалось не только снять качественный и интересный контент, но и войти в историю. Ведь мы создали первый украинский приключенческий киносериал, - говорит управляющий директор канала Анастасия Штейнхауз.

Сериал сняла студия IQ Production при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Бюджет - около 33 млн грн. Выходит на ICTV со вторника по четверг в 21:30.

"У меня появился новый любимец среди современного украинского патриотического кино. После "Пропавшей грамоты", конечно. Она вне конкуренции, - пишет журналист Денис Безлюдько на своей странице в Facebook. - В отличие гротеска "Пропавшей грамоты", "Казаки" - это комедия. Притом с хорошо подобранными актерами, добротным сценарием, и это реально смешно. И реально ждешь продолжения. В сюжете закручены выборы на Сечи, геополитика с Османской империей и мятежами в Московском царстве. Ляхов пока не видел, но может, в следующих 6 сериях появятся.

Это не историческое кино. Очень грамотно в название вынесли "абсолютно лживая история". На самом деле, впервые на моей памяти, когда государственные средства на патриотическое кино потрачены с толком. Обычно освоят средства, снимут какое-то унылое говно, а потом возмущаются, что народ не ходит и не хочет свои деньги на него тратить".

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