Дженнифер Лопес стала самой красивой звездой 40+. Фото: ru.hellomagazine.com

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес заняла 1 место в рейтинге самых привлекательных знаменитостей 40+. 38% женщин ответили, что хотели бы иметь такой же вид в таком возрасте как артистка.

2 место досталось 52-летней американской актрисе Дженнифер Энистон, она набрала 34% голосов, пишет Glowday.

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3 место с 31% голосов получила 40-летняя американская телезвезда, модель Ким Кардашьян.

С мужской категории популярностью пользуется 52-летний голливудский актер Уилл Смит, который в общем списке занял 4 место. 46-летняя британская дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм замкнула пятерку самых привлекательных звезд. Ее 45-летний муж Дэвид Бекхэм вошел в рейтинг сразу после возлюбленной.

В список попали 57-летний актер Брэд Питт, супермодель Наоми Кэмпбелл, Том Круз и британская модель Тесс Дэйли.

Британская певица Адель около 2 лет назад разорвала отношения с мужем Саймоном Конецкий. Но только недавно бывшая пара смогла договориться об официальном розлучення. Скандальни бракоразводные процессы звезд затягивались из-за того, что експодружжя договаривались по опеке над детьми и разделяли имущество.