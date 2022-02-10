Дженнифер Энистон празднует 53-летие: 10 самых откровенных снимков и фактов из жизни кинозвезды

Американская кинозвезда Дженнифер Энистон 11 февраля отмечает 53 года. Актриса стала безумно популярной после участия в культовом сериале "Друзья". Сейчас она не только раздевается ради эмоциональных сцен на экране и показывается в полотенце без макияжа, но и считается одной из главных кинодив Голливуда.

По праздничному случаю Gazeta.ua собрала сексуальные фото Энистон и рассказывает, почему ей приходилось работать сразу на двух вакансиях и что с ее внешности стало брендом.

1. Киноактриса – гречанка по происхождению. Когда ей был год, родители переехали в Нью-Йорк. Энистон была склонна к полноте, с типичным греческим профилем. В 1990 году она переехала в Голливуд и нашла агента, который согласился ее представлять. Но поставил жесткое условие: похудеть на 13 кг. Сначала Энистон не соглашалась, но после режиссерских отказов отважилась. С годами она нашла свой стиль и прославилась умением становиться лучше каждый год.

2. Актерское образование получила в Нью-Йоркской школе актерского мастерства. После выпуска Энистон дебютировала в бродвейских постановках. Но чтобы сводить концы с концами, ей приходилось работать сразу курьером и телефонным маркетологом.

3. В 1994 году стартовал сериал "Друзья", благодаря которому актриса прославилась. Все шестеро исполнителей главных ролей стали суперзвездами, но именно героиня Энистон – Рэйчел – обрела наибольшее количество симпатий. В последние два сезона она получала зарплату в размере $1 млн за серию. Ее пять раз номинировали на "Эмми", в 2003 году награждали премией "Золотой глобус", а однажды она победила в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале".

Фото: instagram.com/jenniferaniston

4. В настоящее время Энистон является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Фильмы, где она снимается, становятся культовыми и собирают рекордную кассу. Среди самых успешных комедий с ее участием есть "Брюс Всемогущий", "Марли и я", "Мы - Миллеры" и другие.

5. Несмотря на то, что она имеет репутацию "королевы комедии", Энистон берут и на драматические роли. В 2002 году звезда сыграла кассиршу из супермаркета в драме "Хорошая девочка", которую критики восприняли с восторгом.

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6. Лучшей подругой актрисы на экране и в жизни есть исполнительница роли Моники в "Друзьях" - Кортни Кокс. Она не раз признавалась, что Энистон является самым близким для нее человеком. А еще она является крестной матерью Кортни – Коко.

7. С 2000-го по 2005 год Энистон была в браке с голливудским актером Брэдом Питтом. Фанаты считали их пару полную гармонии и любви. Но во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт познакомился с кинозвездой Анджелиной Джоли, ради которой впоследствии расстался с Энистон. Поклонники экс-супругов не полюбили Джоли, поэтому стали на сторону звезды "Друзей" и начали жалеть ее. Впрочем, Питт с Джоли разошлись в 2016 году, а бракоразводный процесс продолжается до сих пор.

8. Фразу "Хочу прическу, как у Рэйчел из "Друзей" в 1990-е слышал почти каждый парикмахер. Именно прическа героини Энистон стала брендом. Она даже ввела в моду минималистичную укладку прядей, выкрашенных в технике мелирования. Простая и естественная прическа Дженнифер вошла в историю как одна из самых популярных.

9. Также актрису признают иконой стиля. Критики уверяют, что у нее почти нет модных промахов. Звезда всегда выбирает классику и лаконичность.

10. Энистон – настоящая фанатка йоги. Благодаря многолетнему увлечению она сделала тело, считающееся самым красивым в Голливуде - гармоничного, без пластики и чрезмерных силовых нагрузок.

Дженнифер Энистон поделилась снимками из архива. Кинозвезда показали кадры со съемок фильмов и сериалов разных лет. Актриса опубликовала серию фотографий, на которых в нее различные прически. Предложила подписчикам в Instagram выбрать любимую прическу. Среди вариантов были кадры из сериалов "Друзья", за который Энистон получила "Золотой глобус" и премию "Эмми", "Утреннее шоу", фильмы "Марли и я", "Пышка" и другие.