Дженнифер Энистон разделась ради эмоциональной сцены в сериале

Американская кинозвезда 52-летняя Дженнифер Энистон редко обнажается на экране. Но актриса решила сделать исключение для сериала "Утреннее шоу".
19 ноября показали финальный эпизод второго сезона фильма. В одной из сцен звезда "Друзей" предстала полностью голой: тогда она пыталась успокоиться в душе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Энистон признавалась, что "Утреннее шоу" - одна из самых сложных работ в ее карьере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
"Я знала, что справлюсь с этой задачей, но мне приходилось искать все разнообразие эмоций, чтобы воссоздать мир этой женщины. Вся ее жизнь рушится. После некоторых сцен у меня было ощущение, что крышка канализационного люка только что захлопнулась", - делилась актриса.
Главные роли в киноленте "Утреннее шоу", премьера которой была в ноябре 2019 года, исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмэн, Бел Паули, Гугу Мбати-Роу, Джек Дэвенпорт и Джанина Гаванкар.
Сюжет киноленты построен вокруг трех журналистов, которые находятся на разных этапах карьеры и конкурируют между собой.
Сериал снимается по мотивам книги репортера и ведущего CNN Брайана Стелтера, который описывает конкуренцию между утренними шоу крупнейших телеканалов страны - Today от NBC и Good Morning America телеканала ABC.
Комментарии