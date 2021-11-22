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понедельник, 22 ноября 2021 18:01

Дженнифер Энистон разделась ради эмоциональной сцены в сериале
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Американская кинозвезда 52-летняя Дженнифер Энистон редко обнажается на экране. Но актриса решила сделать исключение для сериала "Утреннее шоу".

Американская актриса Дженнифер Энистон разделась ради эпизода в сериале
Фото: кадр из сериала "Утреннее шоу"
Американская актриса Дженнифер Энистон разделась ради эпизода в сериале
Американская актриса Дженнифер Энистон разделась ради эпизода в сериале
Американская актриса Дженнифер Энистон разделась ради эпизода в сериале
Американская актриса Дженнифер Энистон разделась ради эпизода в сериале

19 ноября показали финальный эпизод второго сезона фильма. В одной из сцен звезда "Друзей" предстала полностью голой: тогда она пыталась успокоиться в душе.

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Публикация от Film.at (@_film.at_)

Ранее Энистон признавалась, что "Утреннее шоу" - одна из самых сложных работ в ее карьере.

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"Я знала, что справлюсь с этой задачей, но мне приходилось искать все разнообразие эмоций, чтобы воссоздать мир этой женщины. Вся ее жизнь рушится. После некоторых сцен у меня было ощущение, что крышка канализационного люка только что захлопнулась", - делилась актриса.

Главные роли в киноленте "Утреннее шоу", премьера которой была в ноябре 2019 года, исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмэн, Бел Паули, Гугу Мбати-Роу, Джек Дэвенпорт и Джанина Гаванкар.

Сюжет киноленты построен вокруг трех журналистов, которые находятся на разных этапах карьеры и конкурируют между собой.

Сериал снимается по мотивам книги репортера и ведущего CNN Брайана Стелтера, который описывает конкуренцию между утренними шоу крупнейших телеканалов страны - Today от NBC и Good Morning America телеканала ABC.

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