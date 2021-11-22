Дженнифер Энистон разделась ради эмоциональной сцены в сериале

Американская кинозвезда 52-летняя Дженнифер Энистон редко обнажается на экране. Но актриса решила сделать исключение для сериала "Утреннее шоу".

Фото: кадр из сериала "Утреннее шоу"

19 ноября показали финальный эпизод второго сезона фильма. В одной из сцен звезда "Друзей" предстала полностью голой: тогда она пыталась успокоиться в душе.

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Ранее Энистон признавалась, что "Утреннее шоу" - одна из самых сложных работ в ее карьере.

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"Я знала, что справлюсь с этой задачей, но мне приходилось искать все разнообразие эмоций, чтобы воссоздать мир этой женщины. Вся ее жизнь рушится. После некоторых сцен у меня было ощущение, что крышка канализационного люка только что захлопнулась", - делилась актриса.

Главные роли в киноленте "Утреннее шоу", премьера которой была в ноябре 2019 года, исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В сериале также снялись такие актеры, как Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтмэн, Бел Паули, Гугу Мбати-Роу, Джек Дэвенпорт и Джанина Гаванкар. Сюжет киноленты построен вокруг трех журналистов, которые находятся на разных этапах карьеры и конкурируют между собой. Сериал снимается по мотивам книги репортера и ведущего CNN Брайана Стелтера, который описывает конкуренцию между утренними шоу крупнейших телеканалов страны - Today от NBC и Good Morning America телеканала ABC.