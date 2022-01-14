52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа

Американская кинозвезда 52-летняя Дженнифер Энистон ошеломила поклонников новым снимком.

Актриса опубликовала селфи в Instagram, на которых позирует без макияжа с непослушными локонами. Появилась только в полотенце. Так звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" решила прорекламировать собственный бренд по уходу за волосами.

"Окей, влажность. Поехали", – написала Энистон.

Фото: instagram.com/jenniferaniston

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В комментариях под снимком пользователи сети засыпали звезду комплименты:

"Потрясающе выглядишь без макияжа", "А мне нравятся твои естественные волосы", "Натуральная красотка", "Это красиво".

Энистон восхитила модными образами в очередной фотосессии. Снялась для журнала The Hollywood Reporter. Автором фотографий является колумбийский фотограф Рувен Афанадор. Для Энистон подготовили стильные наряды. В частности, кинозвезда позировала в белых бюстгальтере и брюках от Fendi, водолазке от Michael Kors и джинсах Nili Lotan, а также в платье от Alaia.