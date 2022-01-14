 
Ексклюзивы
1/5
"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана
"О боже, афганцы! Мы боимся терактов" - как в Украине живут беженцы из Афганистана
Просмотров: 801
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1602
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 4572
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 945
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 639
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4599
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1170
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2610
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3483
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Фото
Все фото
5
7
8
7
7
52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
&quot;Дружить с тобой - отдельный талант&quot; - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
"Дружить с тобой - отдельный талант" - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца
Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца
Видео
Все видео
С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God
С питоном, конем и Louis Vuitton: Адель выпустила черно-белый клип Oh My God
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 837
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 675
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 207
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 01:45

52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа
5

  Комментировать

Американская кинозвезда 52-летняя Дженнифер Энистон ошеломила поклонников новым снимком.

Актриса опубликовала селфи в Instagram, на которых позирует без макияжа с непослушными локонами. Появилась только в полотенце. Так звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" решила прорекламировать собственный бренд по уходу за волосами.

"Окей, влажность. Поехали", – написала Энистон.

Американская кинозвезда Дженнифер Энистон показалась без макияжа
Фото: instagram.com/jenniferaniston
Американская кинозвезда Дженнифер Энистон показалась без макияжа
Фанаты восхитились ее природной красотой
Фанаты восхитились ее природной красотой
Американская кинозвезда Дженнифер Энистон показалась без макияжа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца

В комментариях под снимком пользователи сети засыпали звезду комплименты:

"Потрясающе выглядишь без макияжа", "А мне нравятся твои естественные волосы", "Натуральная красотка", "Это красиво".

Энистон восхитила модными образами в очередной фотосессии. Снялась для журнала The Hollywood Reporter. Автором фотографий является колумбийский фотограф Рувен Афанадор. Для Энистон подготовили стильные наряды. В частности, кинозвезда позировала в белых бюстгальтере и брюках от Fendi, водолазке от Michael Kors и джинсах Nili Lotan, а также в платье от Alaia.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «52-летняя Дженнифер Энистон в полотенце показала, как выглядит без макияжа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 18496
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 15750
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 7974
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
8
 Просмотров: 6948
Что будет с 3-летними двойняшками, осиротевшими в ДТП под Харьковом
Что будет с 3-летними двойняшками, осиротевшими в ДТП под Харьковом
 Просмотров: 6336
Знаменитости
Кондратюк назвал запланированные концерты Лорак "хв*йда-туром"
Кондратюк назвал запланированные концерты Лорак "хв*йда-туром" Просмотров: 828
"Дружить с тобой - отдельный талант" - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
"Дружить с тобой - отдельный талант" - Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием
7
 Просмотров: 603
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
Дрейк наливает острый соус в презерватив. Сеть отреагировала фотожабами
8
 Просмотров: 2376
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
В стиле ню: Кэти Перри в день рождения мужа поразила позированием топлесс
7
 Просмотров: 4077
Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца
Приянка Чопра в прозрачном наряде от Dior эффектно позировала для глянца
7
 Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
5
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
3
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
Голосов: 44076
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть