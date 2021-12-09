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четверг, 09 декабря 2021 14:01

Для обложки: Дженнифер Энистон эффектно позировала в лифчике и шляпе
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Американская актриса 52-летняя Дженнифер Энистон восхитила модными образами в очередной фотосессии. Снялась для журнала The Hollywood Reporter.

Автором фотографий является колумбийский фотограф Рувен Афанадор. Для Энистон подготовили стильные наряды. В частности, кинозвезда позировала в белых бюстгальтере и брюках от Fendi, водолазке от Michael Kors и джинсах Nili Lotan, а также в платье от Alaia.

В интервью изданию актриса высказалась на тему "беременности". Слухи о том, что Энистон беременна, преследуют ее из года в год.

"Раньше я воспринимала все это близко к сердцу - слухи о беременности и все предположения о том, что "она выбрала карьеру, а не детей". Люди не подозревают, что происходит со мной лично, с медицинской точки зрения, почему я не могу или могу ли вообще иметь детей? Они ничего не знают, и это было действительно больно и противно", - подчеркнула она.

Голливудская звезда Дженнифер Энистон предстала в эффектных образах в стильной фотосессии для журнала
Фото: Рувен Афанадор для издания The Hollywood Reporter
Голливудская звезда Дженнифер Энистон предстала в эффектных образах в стильной фотосессии для журнала
Голливудская звезда Дженнифер Энистон предстала в эффектных образах в стильной фотосессии для журнала
Голливудская звезда Дженнифер Энистон предстала в эффектных образах в стильной фотосессии для журнала
Голливудская звезда Дженнифер Энистон предстала в эффектных образах в стильной фотосессии для журнала

Добавила, что теперь пользователи соцсетей могут сами писать и обсуждать слухи.

"То, что таблоиды и СМИ делали с личной жизнью знаменитостей тогда, сейчас делают обычные люди в соцсетях. Хотя я так давно не видела таблоидов. Я все еще рожаю близнецов? Собираюсь ли стать чудо-матерью в 52 года?", - сказала Энистон.

Также звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" пожаловалась на "двойные стандарты".

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"Мужчины могут жениться сколько угодно раз, могут жениться на младших женщинах от 20 до 30 лет. Женщинам это не разрешается. Между прочим, 30-летние мужчины тоже сильно отличаются от мужчин от 40 до 50", - поделилась она.

Американская кинозвезда 52-летняя Дженнифер Энистон редко обнажается на экране. Но актриса решила сделать исключение для сериала "Утреннее шоу". 19 ноября показали финальный эпизод второго сезона фильма. В одной из сцен звезда "Друзей" предстала полностью голой: тогда она пыталась успокоиться в душе.

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09
декабря

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