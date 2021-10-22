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суббота, 23 октября 2021 01:45

Дженнифер Энистон захватила сеть архивными фото со съемок сериалов и кино

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Дженнифер Энистон захватила сеть архивными фото со съемок сериалов и кино
Дженнифер Энистон показала архивные кадры со съемок. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Американская актриса греческого происхождения 52-летняя Дженнифер Энистон поделилась снимками из архива. Кинозвезда показали кадры со съемок фильмов и сериалов разных лет.

Актриса опубликовала серию фотографий, на которых в нее различные прически. Предложила подписчикам в Instagram выбрать любимую прическу. Среди вариантов были кадры из сериалов "Друзья", за который Энистон получила "Золотой глобус" и премию "Эмми", "Утреннее шоу", фильмы "Марли и я", "Пышка" и другие.

В комментариях фаны отметили, что все прически ей очень к лицу.

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Чтобы просмотреть снимки, листайте вправо.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Американский актер 40-летний Джейк Джилленхол поделился, что съемки секс-сцен с коллегой 52-летней Дженнифер Энистон были для него пыткой. Звезды работали вместе над фильмом "Хорошая девочка" 2002 года.

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