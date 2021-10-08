Джейк Джилленхол назвал пытками интимные сцены с Энистон

Джейк Джилленхол сказал, что интимные сцены с Дженнифер Энистон были пыткой. Фото: instagram.com/jakegyllenhaal

Американский актер 40-летний Джейк Джилленхол поделился, что съемки секс-сцен с коллегой 52-летней Дженнифер Энистон были для него пыткой. Звезды работали вместе над фильмом "Хорошая девочка" 2002 года.

Причиной этого было то, что Энистон очень нравилась актеру. В этом признался Джилленхол в радиошоу Говарда Стерна.

"Да, это была пытка, это правда. Но в то же время это не была пытка. То есть, давайте на чистоту, это была комбинация того и другого. Это удивительно, неудобно, ведь во время съемок любовных сцен на вас смотрят около 30, 50 человек. Меня это не заводит. Это так вычурно механически. Но похоже на танец, ты занимаешься хореографией для камеры. Ты можешь это сделать, но, как и для сцены драки, надо отработать хореографию", - поделился кинозвезда.

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Энистон предложила класть между ними подушку во время съемок интимных сцен.

"Это было просто превентивно, в основном всегда, где в том фильме было горизонтальное положение", - вспомнил актер.

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Джилленхол в чувствах к Энистон признавался еще несколько лет назад. Хотя отмечал, что она - резкая, а также делать ей комплименты непросто.

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