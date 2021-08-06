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пятница, 06 августа 2021 18:38

Дженнифер Энистон отказалась общаться с не вакцинированными

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Дженнифер Энистон отказалась общаться с не вакцинированными
Энистон сама вакцинировался и призывает сделать это других. Фото: Getty Images

Актриса Дженнифер Энистон перестала общаться с друзьями, которые не сделали прививку от коронавируса.

"Я могу легко заболеть, меня не госпитализируют и я не умру. Но я могу передать его кому-то другому, кто невакцинированный и имеет проблемы со здоровьем - и так я поставлю под угрозу их жизни", - написала она в Instagram.

Существование противников вакцинации она назвала настоящим позором.

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"Я только что потеряла несколько человек из своего еженедельного окружения, которые отказались или не сообщили, прививались ли они, и это обидно. Я чувствую, что ваш моральный и профессиональный долг - сообщать людям. Ибо нас ведь не тестируют каждый день. Это сложно, потому что каждый имеет право на собственное мнение, но много мыслей не основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды", - сказала актриса в интервью InStyle.

В Киеве за вакцинацию граждане могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". Получить вознаграждение можно после прививки в ТРЦ Blockbuster Mall, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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