Дуа Липа поразила фанатов соблазнительным образом

Британская певица Дуа Липа захватила поклонников снимками в откровенном наряде.
Яркими кадрами она поделилась в Instagram.
Знаменитость появилась в серебристом сетчатом бюстгальтере со стразами.
Необычный образ звезды дополнили яркий макияж и интересная прическа.
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На одном из фото певица устроилась на декорации в форме полумесяца и продемонстрировала низ образа: блестящую мини-юбку и серебристые босоножки на каблуках.
Пост Дуа Липы собрал более 3 млн лайков. Автором снимков является фотограф Пикс Левинсон.
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Американская модель Оливия Калп снялась топлес для глянца Sports Illustrated Swimsuit. На фотографии звезда позирует в одних белых плавках, прикрывая грудь руками и соблазнительно изгибаясь.
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