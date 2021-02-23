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вторник, 23 февраля 2021 15:46

Дуа Липа поразила фанатов соблазнительным образом

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  Дуа Липа взволновала поклонников яркими снимками. Фото: Instagram
Дуа Липа взволновала поклонников яркими снимками. Фото: Instagram

Британская певица Дуа Липа захватила поклонников снимками в откровенном наряде.

Яркими кадрами она поделилась в Instagram.

Знаменитость появилась в серебристом сетчатом бюстгальтере со стразами.

Необычный образ звезды дополнили яркий макияж и интересная прическа.

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На одном из фото певица устроилась на декорации в форме полумесяца и продемонстрировала низ образа: блестящую мини-юбку и серебристые босоножки на каблуках.

Пост Дуа Липы собрал более 3 млн лайков. Автором снимков является фотограф Пикс Левинсон.

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Допис, поширений DUA LIPA (@dualipa)

Американская модель Оливия Калп снялась топлес для глянца Sports Illustrated Swimsuit. На фотографии звезда позирует в одних белых плавках, прикрывая грудь руками и соблазнительно изгибаясь.

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