Дочь Кузьмы до сих пор не может прийти в себя после гибели отца

Три года назад погиб певец Андрей Кузьменко, о том, как семья до сих пор не может смириться с потерей, рассказал отец музыканта, Виктор Кузьменко в передаче "Светская жизнь".

"Нам его очень не хватает, он жил нами, а мы им. Мы много путешествовали вместе, были в: Риме, Софии, Стамбуле, Париже. Нас не касалась виза, мы приезжали, все было заказано. Есть на флешках записи тех путешествий, часто просматриваем. Мы все время с ним, он в нашем сердце, мыслях и устремлениях. Для нас сейчас очень важна наша внучка, его дочь Барбара. Она хорошо учится на 5-м курсе университета в Киеве. Она сильно переживала этот период, пришлось к врачам обращаться и до сей поры не может прийти в себя, как и мы, она была единственная дочь у своего отца, он у нас тоже был один ", - говорит отец музыканта.

В этом году украинские музыканты в честь 50-летия Андрея Кузьменко устроили концерт во Львове, где спели его песни.

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Андрей Кузьменко погиб в 2015-м году в ДТП, когда возвращался после концерта.