Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают

Автор: instagram.com/dillonbuss Младшая дочь Деми Мур и Брюсса Уиллиса выходит замуж

Младшая дочь американских актеров Деми Мур и Брюсса Уиллиса 27-летняя Таллула выходит замуж.

Предложение женщине сделал режиссер Диллон Басс. Об этом она рассказала в Instsgram.

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Таллула также показала, как произошел момент предложения руки и сердца. Диллон преподнес любимой кольцо с камнем внушительных размеров.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений tallulah (@buuski)

Старшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис поделилась откровенным снимком с поклонниками. Она позирует полностью голая с одним полотенцем на голове. Интимные места она прикрыла большими листьями с вазона, который стоял рядом.