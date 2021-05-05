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среда, 05 мая 2021 10:27

Дочь голливудских актеров выходит замуж. Размеры кольца поражают

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Автор: instagram.com/dillonbuss
  Младшая дочь Деми Мур и Брюсса Уиллиса выходит замуж
Младшая дочь Деми Мур и Брюсса Уиллиса выходит замуж

Младшая дочь американских актеров Деми Мур и Брюсса Уиллиса 27-летняя Таллула выходит замуж.

Предложение женщине сделал режиссер Диллон Басс. Об этом она рассказала в Instsgram.

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Таллула также показала, как произошел момент предложения руки и сердца. Диллон преподнес любимой кольцо с камнем внушительных размеров.

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Допис, поширений tallulah (@buuski)

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Допис, поширений tallulah (@buuski)

Старшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис поделилась откровенным снимком с поклонниками. Она позирует полностью голая с одним полотенцем на голове. Интимные места она прикрыла большими листьями с вазона, который стоял рядом.

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Дата
05
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