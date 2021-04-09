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пятница, 09 апреля 2021 07:37

Абсолютно голая: дочь Брюса Уиллиса показала сочную фигуру

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Старшая дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Уиллис, поделилась откровенным снимком с поклонниками.

32-летняя дочь звездных экс-супругов опубликовала фотографию в Instagram, на которой позирует полностью голая с одним полотенцем на голове. Интимные места она прикрыла большими листьями с вазона, который стоял рядом.

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"Добро пожаловать в джунгли", - подписала фото знаменитость.

Автор: instagram.com/rumerwillis
  Актриса Румер Уиллис обнажилась на фото
Актриса Румер Уиллис обнажилась на фото

Румер Уиллис - известная актриса, которая в 2008 году стала Мисс "Золотой глобус". Впервые в кино она снялась в 1995 году. Со знаменитой мамой она играла в картине "Тогда и сейчас". Также Румер победила в шоу "Танцы со звездами". Недавно приняла участие в откровенной фотосессии в стиле БДСМ. Звезда поделилась с подписчиками кадром, на котором позирует обнаженной. Уиллис, обмотанная веревками, стояла на коленях.

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