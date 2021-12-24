"Дешевый трюк и скандал". Украинку показали воровкой в сериале, сети разозлились

В американском сериале "Эмили в Париже", выходящем на стриминговом сервисе Netflix, изобразили украинку вульгарно одетой воровкой. Пользователи соцсетей резко отреагировали на такой ход сценаристов.

22 декабря украинские зрители увидели премьеру второго сезона "Эмили в Париже". Внимание, дальше спойлеры. В одном из эпизодов появился новый персонаж - киевлянка Петра. Ее показали как воровку и любительницу ярких вещей. Но большинство зрителей шокировал тот момент, когда Петра учила Эмили воровать одежду в магазинах. За это главная героиня пристыдила украинку.

Автор: скриншот из сериала "Эмили в Париже" Киевлянку Петру (справа) изобразили воровкой. В одном эпизоде она учила главную героиню Эмили (слева) воровать одежду в магазине

Украинские зрители возмутились тем, как показали Петру. В частности, живущая в Париже Евгения Гаврилко обратила внимание на то, что авторы использовали "стереотипы, разрушающие мир и межкультурные отношения". Она опубликовала не только пост на английском языке и отметила в нем официальную страницу Netflix. Также она показала несколько фрагментов из серии.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eugenié (@eugeniahavrylko)

"То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, - это дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это происходит в 2021 году. Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам, боремся со всеми стереотипами, которые разрушают мир и межкультурные отношения. Несмотря на это вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупой и невежественной воровкой", - написала Гаврилко.

Gazeta.ua собрала, как отреагировали пользователи соцсетей на такой образ украинки в сериале. В частности, высказался и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил претензию компании Netflix по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже". Карикатурный образ украинки он назвал неприемлемым и оскорбительным. По сюжету, Эмили Купер, исполнительный директор по маркетингу в Чикаго, неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо начальницы. Во Франции она начинает вести блог в Instagram, где рассказывает о новой жизни. К слову, роль Петры исполнила актриса Дарья Панченко, родом из Киева. Училась в Украинской академии балета. В 19 лет переехала в Париж. Там получила степень магистра по специальности "Режиссура кино". Панченко снялась в таких лентах, как "Эквилибр", "Добрые намерения" и "Mortem".