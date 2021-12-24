В Кабмине возмущены образом украинки в сериале от Netflix

В сериале "Эмили в Париже" киевлянку показали неуклюжей воровкой. Фото: instagram/eugeniahavrylko

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко направил претензию компании Netflix по поводу образа украинки в сериале "Эмили в Париже".

В новом сезоне сериала появилась киевлянка по имени Петри. Она ворует вещи из магазина, боится депортации в Украину и вообще выглядит нелепо.

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве. С популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших творческих деятелях и не только. Хотя бы и о дирижере Оксане Лынив, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин. Но этого наверняка мало. И придется продолжать бороться со стереотипами. Ведь если в 1990-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось", - написал Ткаченко.

Карикатурный образ украинки он назвал неприемлемым и оскорбительным.

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"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Netflix", - говорится в сообщении.

На стриминговой платформе Netflix 17 декабря вышел второй сезон фэнтези-сериала "Ведьмак". Все восемь эпизодов представили на сервисе одновременно. Серии длительностью час доступны в украинском дубляже и на языке оригинала с украинскими субтитрами.