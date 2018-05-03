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четверг, 03 мая 2018 18:51

Дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секрет ее красоты

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Дерматолог Анджелины Джоли раскрыла секрет ее красоты

Актриса Анджелина Джоли рассказала, какие методы помогают ей оставаться всегда молодой.

Артистка поделилась секретом своей красоты и отметила, что тщательно ухаживает за кожей лица с ранних лет. Об этом она рассказала в интервью для издания Refinery29.

Джоли отметила, что одной из самых важных людей в ее жизни есть голливудский дерматолог Ронде Ранд. Актриса познакомилась с доктором Ранд еще в детстве, когда мама (Маршелин Бертран) привела ее на прием с первым шрамом. Кроме того, что доктор Ранд уже около 30 лет консультирует Джоли, она также занимается лечением детей актрисы.

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Совместно с Анджелиной, доктор Ранд поделилась секретами по уходу за кожей, которыми пользуется современная икона красоты, а также назвала ее любимые бьюти-продукты.

Первым, на чем доктор Ранд акцентировала внимание, стал тот факт, что Анджелина занялась уходом за кожей с раннего возраста. Как сказала дерматолог, Джоли повезло, и ей досталась оливковая кожа ее мамы , что обеспечило актрисе "естественную красоту", которая не требовала особых манипуляций, а всего лишь правильного ухода. Это был просто солнцезащитный крем, правильное очищение лица мягким, нежным средством, использование антиоксидантов и гликолевой кислоты.

Кроме этого, знаменитая актриса свела использования декоративной косметики к минимуму. По словам Ранд, Анджелина практически не наносит макияж, если она не работает. Это, вероятно, еще одна причина, по которой ее кожа выглядит настолько хорошо. К тому же, Джоли разбирается в косметике, поэтому ее визажист очень осторожен в подборе и использовании бьюти-продуктов.

Стоит отметить. что Анджелина Джоли всегда придерживается распорядка по уходу за кожей. Во время путешествий актриса использует АНА (альфа-гидроксикислоты) и антиоксиданты. Один из ее любимых продуктов - антиоксидантный солнцезащитный крем Dermbasics RR Perfection Cream. Также она любит подушечки с гликолевой кислотой Dermbasics Glycolic Acid Pads 20%, что удаляют отмершие клетки рогового слоя кожи и увеличивают уровень коллагена и эластина. Они помогают очищать поры, сужать их и освещать пигментацию.

Главное правило - кожа всегда должна быть защищена. С раннего возраста Анджелина внимательно относилась к использованию солнцезащитного крема, так как всегда пыталась избежать нежелательной пигментации. Она практически всегда носит головные уборы и постоянно увлажняет кожу.

Анджелина редко прибегает к интенсивным косметическим процедурам. Доктор Ранд рассказала, что они иногда делают легкую лазерную шлифовку, которая способствует улучшению состояния кожи и придает ей естественное свечение. С нежелательной пигментацией Джоли борется с помощью фотоомоложения.

Ранняя менопауза не повлияла на кожу Анджелины. Актриса получила вынужденную менопаузу раньше обычного (после ее профилактической операции по удалению яичников). Но регулярный уход за кожей помог Джоли избежать последствий. Даже в период менопаузы с помощью увлажнения и использование качественных продуктов, таких как антиоксиданты, АНА-кислоты или ретинол, ей удалось сохранить молодость и красоту кожи.

obozrevatel.com
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03
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