Одесская Барби выставила на показ сексуальные формы в провокационных бикини

Одесская Барби Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками откровенным фото в купальнике. Фотографию опубликовала на своей странице в социальной сети.

Кроме того, в последнее время нередко радовала и фотографиями топлес. Ранее поделилась мыслями о своих фанатов, которые порой ее пугают.

"Я обожаю свое тату! И ни капли ни разу не пожалела, что сделала его. Это такая глупость просить что-то менять в своем теле. Тату это было одно из моих самых осознанных и взвешенных решений моей жизни. Я долго думала над этим, потом создавала эскиз, то есть я все делала сама, с любовью и радостью ... и чтобы потом удалить по чьей-то прихоти? ... ", - пишет красавица.