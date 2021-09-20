"Делаю уколы красоты": Седокова не хочет красиво стареть

Певица 38-летняя Анна Седокова заявила, что не хочет красиво стареть и не любит свои морщины. А вот после инъекций красоты воспринимает себя значительно легче.

При этом исполнительница привела пример голливудской звезды Кэмерон Диаз, которая в свои 49 лет не делает ничего с морщинами.

Автор: instagram.com/annasedokova Анна Седокова призналась, что не пренебрегает уколами красоты.

"Я не хочу красиво стареть. Простите. По дороге к косметологу увидела новое фото Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор в Татлер. И я сейчас наберусь духу и все же это напишу. Лицо Кэмерон, ее глаза и лоб, все было в .. морщинах. Фух, сказала. Прочитала несколько статей на тему того, что она отказалась от инъекций и не хочет выглядеть, как в молодости. Подумала: насколько нужно быть уверенной в себе, чтобы принять такое решение", - написала Седокова в Instagram.

"Я ею восхищаюсь. Она великолепна! Есть и будет. Но это же невероятно сложно. Вы представляете, она каждый день встречает людей, которые ее постоянно сравнивают с версией 2000 года. Ведь фильмы так просто взять и посмотреть сейчас. А вот молодость не пересмотриш", - добавила Анна.

"Но я к чему все это. Иногда люди покрикивают в мой адрес: а раньше было лучше! Вот я вас помню в 2002 году, у вас была такая лапочка, вся натуральная и естественная. В 2002 мне было 20. А сейчас нет. И я не хочу принимать свои морщины, как часть себя. Не хочу принимать свой жирок на бочках. Не хочу принимать свои плохие привычки. Я хочу их исправить. И да, я делаю уколы красоты", - заявила певица.

Анна призналась, что походы к косметологу делают ее счастливой.

"Простите меня за мою ненатуральность. Тушь для глаз тоже не Бог создал. И не потому что я боюсь старости. Я не из пугливых. Просто я не люблю свои морщины и имею право их не любить. А женщины имеют право любыми. И мужчины кстати тоже. И честно сказать, с ботоксом мне гораздо легче себя принимать такой, как я есть ", - подытожила звезда.

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Певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха в Лос-Анджелесе. Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором релаксирует у бассейна в пикантном красном бикини. При этом сидит певица на бортике спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы.