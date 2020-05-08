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пятница, 08 мая 2020 12:45

Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию

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Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель, певица и актриса 34-летняя Даша Астафьева порадовала поклонников изысканными роликами. На этот раз она создала проект, что превращает попсу в высокое искусство.

Звезда опубликовала в Instagram 3 новых видео.

На роликах Даша, одетая в одежду разных исторических периодов и стилей декларирует поэзию. Авторство текстов угадывается не сразу. После нескольких секунд читатели вспоминают слова поп-хитов. Так, актриса начитала текст песни "Сойти с ума" группы "Рефлекс", "Розовый фламинго" Алены Свиридовой и "Он тебя целует" группы "Руки вверх".

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"То, что меня вдохновляет... творчество... сам не сделаешь, никто не сделает", - написала модель под одним из роликов.

Читатели пришли в восторг от такого прочтения хитов 1990-х.

"Даже если читать уголовный кодекс таким голосом - будет огонь", "Даша, это восторг! Вы читаете эти песни так, что они заиграли совсем другими красками! Говорят, не сотвори кумира! Но я в вас влюблена. Вы само совершенство во всех смыслах","По-новому услышала эти слова из песни, хотя и все детство прошло под эту группу и сейчас слушаю, а тут мурашки по коже", "Хороший, талантливый человек! Самородок! Бесконечно могу, смотреть и слушать", - написали фоловеры.

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Спасибо @tai.pro @vintageequipage

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенной фотосессией. На большинстве из них 34-летняя звезда позировала полностью обнаженной, продемонстрировав сексуальную фигуру. Соответствующие снимки она опубликовала в Instagram. Также Астафьева опубликовала фото, на котором позировала в черных трусах и с обнаженной грудью.

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