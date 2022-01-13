Дарят обувь и не только: Лилия Ребрик раскрыла семейные традиции на годовщину свадьбы

У телеведущей Лилии Ребрик и мужа-хореографа Андрея Дикого есть романтические традиции. Они раньше договорились, что на годовщину свадьбы дарят друг другу обувь. Но кроме того вручают еще презенты.

23 декабря звездные супруги отметили розовую свадьбу. В этом году Ребрик с любимым подготовили подарки в розовом цвете, как рассказала ведущая в интервью журналу "Теленеделя".

"Мы всегда, кроме обуви, дарим что-то, что соответствует названию свадьбы. На чугунную, например, сковороду и разные кухонные принадлежности. На "жестяную" у нас был family look - футболки с надписью "Жесть". А на этот раз мы еще подарили друг другу дом мечты", - призналась она.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Несколько лет назад пара построила дачу за городом. Ребрик отметила, что за время карантина они настолько полюбили загородную жизнь, что решили купить дом под Киевом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елена Кравец впервые призналась о кризисе в браке: "Перевернуло наш уклад"

"Круто же, когда у людей есть общие мечты, цели и план на ближайшие пять лет. Люди никогда не должны останавливаться. Даже когда им кажется, что у них уже все есть, нужно постоянно повышать планку. Правда, надеюсь, что мы заедем в свой дом не через пять лет, а раньше. Хотя работы много: есть только коробка, в которой нужно все довести до ума", - поделилась она.

Ведущая и актриса Лилия Ребрик и муж-танцор Андрей Дикий отмечают романтический юбилей. В этом году пара празднует 10-летие свадьбы. 23 декабря звездные супруги поделились нежными фото. Они предстали в образе новобрачных перед объективом фотографа Артура Верховецкого.