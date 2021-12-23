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пятница, 24 декабря 2021 01:45

В годовщину свадьбы: Лилия Ребрик с мужем восхитили нежными образами новобрачных
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Ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отметили 10-ю годовщину свадьбы
Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отметили 10-ю годовщину свадьбы
Ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отметили 10-ю годовщину свадьбы
Ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отметили 10-ю годовщину свадьбы
Ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отметили 10-ю годовщину свадьбы

Ведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж-танцор Андрей Дикий отмечают романтический юбилей. В этом году пара празднует 10-ую годовщину свадьбы.

23 декабря звездные супруги поделились нежными фото в Instagram. Они предстали в образе новобрачных перед объективом фотографа Артура Верховецкого.

Ребрик позировала в кружевном платье с откровенным декольте и шлейфом. Дополнила образ туфлями на каблуке и длинными серьгами. А Дикий появился в черном костюме, белой рубашке и бабочке.

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"10 лет вместе, а мы как новые. Розовая свадьба – прекрасный повод почувствовать себя снова и снова молодоженами. Не верится, что мы уже 10 лет вместе, что у нас уже две такие прекрасные дочки, а самое главное, что у нас еще так много всего впереди", - трогательно подписала фото телеведущая.

Телеведущая Лилия Ребрик решила предварительно провести новогоднюю фотосессию. Семейными кадрами звезда захватила сеть. На серии фотографий Ребрик позировала с мужем Андреем Диким и дочерьми 9-летней Дианой и 3-летней Полиной. Для фотосета у елки выбрали сиреневые образы.

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