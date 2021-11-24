В сиреневых образах: Лилия Ребрик очаровала сеть семейной фотосессией

Телеведущая Лилия Ребрик решила предварительно провести новогоднюю фотосессию. Семейными кадрами звезда захватила сеть.

На серии фотографий, опубликованной в Instagram, Ребрик позировала с мужем Андреем Диким и дочерьми 9-летней Дианой и 3-летней Полиной. Для фотосета у елки выбрали сиреневые образы.

"Обожаем семейные фотосессии. Несколько раз в год выбираем себе образы, придумаем стилистику, делаем красивые прически и легкий макияж, берем несколько нарядов и идем в фотостудию или приглашаем фотографа", - поделилась звезда.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также Ребрик рассказала о своей традиции.

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"Два раза в год, на дни рождения детей, я печатаю фото с разных фотосессий, украшаю ими зал, раздаю какие-то фото родственникам, а остальное - складываю в фотоальбом, чтобы потом греться теплыми воспоминаниями разных лет, вспоминая именно тот день, когда было сделано фото", - добавила ведущая.

Актриса Лилия Ребрик выложила несколько ярких фотографий с отдыха. На одной она у возле моря прыгает вместе с дочкой, на другой - развлекается с семьей в аквапарке.