День семьи: звезды поделились семейными фотографиями

15 мая отмечают Международный день семьи. Фото: Instagram

15 мая отмечают Международный день семьи. По случаю праздника украинские звезды в социальных сетях делятся семейными фотографиями.

Жена певца Сергея Бабкина танцовщица Снежана выложила фото с мужем и тремя детьми.

"Сегодня Международный день семьи! Поздравляю вас всех, друзья! Будьте здоровы! Мира, гармонии, любви вашим близким и родным!", - написала она.

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Хореограф Влад Яма поделился фотографией, на которой обнимает жену Лилиану и сына Леона.

" Самое большое достижение моей жизни - семья! Люблю вас!", - написал он.

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Певица Джамала разместила совместные фотографии с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

"Семья - главные люди в моей жизни. Люблю заботиться о них и получать поддержку. Спасибо, что всегда рядом со мной", - написала артистка.

Сейчас она вместе с мужем находится в Херсоне. Там певица будет выступать на вечере ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Актриса Лилия Ребрик выложила несколько ярких фотографий с отдыха. На одной она у возле моря прыгает вместе с дочкой, на другой - развлекается с семьей в аквапарке.

"Мы пока наслаждаемся последними часами отдыха - бродим по теплому песку, купаемся в море, объедаемся фруктами и поздравляем всех с Днем семьи! Будьте всегда счастливы! Делайте все вместе! Возвращайтесь всегда домой", - написала актриса.

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