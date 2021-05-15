День семьи: звезды поделились семейными фотографиями

15 мая отмечают Международный день семьи. По случаю праздника украинские звезды в социальных сетях делятся семейными фотографиями.
Жена певца Сергея Бабкина танцовщица Снежана выложила фото с мужем и тремя детьми.
"Сегодня Международный день семьи! Поздравляю вас всех, друзья! Будьте здоровы! Мира, гармонии, любви вашим близким и родным!", - написала она.
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Хореограф Влад Яма поделился фотографией, на которой обнимает жену Лилиану и сына Леона.
" Самое большое достижение моей жизни - семья! Люблю вас!", - написал он.
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Певица Джамала разместила совместные фотографии с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.
"Семья - главные люди в моей жизни. Люблю заботиться о них и получать поддержку. Спасибо, что всегда рядом со мной", - написала артистка.
Сейчас она вместе с мужем находится в Херсоне. Там певица будет выступать на вечере ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
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Актриса Лилия Ребрик выложила несколько ярких фотографий с отдыха. На одной она у возле моря прыгает вместе с дочкой, на другой - развлекается с семьей в аквапарке.
"Мы пока наслаждаемся последними часами отдыха - бродим по теплому песку, купаемся в море, объедаемся фруктами и поздравляем всех с Днем семьи! Будьте всегда счастливы! Делайте все вместе! Возвращайтесь всегда домой", - написала актриса.
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