"Чудо в сапогах" - Надя Дорофеева порадовала горячим снимком

Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимком в белье. Фото: tsn.ua

Популярная украинская певица группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенным снимком.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в синих ботфортах и куртке такого же цвета,. Под верхней одеждой видно только черное белье. Дополнила дерзкий образ собранным в высокий хвост волосами, серьгами-кольцами и нежным макияжем.

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Пользователи сети оставили кучу положительных комментариев под сообщением звезды: "Это просто секс!", "Богиня", "Огонь", "Нереальная", "Красотка", "Чудо в сапогах".

Украинскую поп-группу "Время и Стекло" в начале октября увековечат на "Площади звезд". Свои "звезды" также получат актрисы театра и кино Ирма Витовская и Лариса Кадочникова. В ноябре "Площадь" пополнится воспоминаниями о знаменитых спортсменах, их имена держатся в тайне.