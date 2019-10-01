"Чудо в сапогах" - Надя Дорофеева порадовала горячим снимком

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3141
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2736
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 891
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6984
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9639
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2439
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 558
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3312
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3717
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
7
4
3
3
8
Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе
Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе
Регина Тодоренко похвасталась неизвестными снимками со свадьбы
Регина Тодоренко похвасталась неизвестными снимками со свадьбы
&quot;Время и Стекло&quot; увековечат на &quot;Площади звезд&quot;: как Дорофеева и Позитив выглядели в начале карьеры
"Время и Стекло" увековечат на "Площади звезд": как Дорофеева и Позитив выглядели в начале карьеры
Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия &quot;Большие Вуйки&quot;
Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия "Большие Вуйки"
Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус
Парижская неделя моды: украинка прошлась по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл и Даутцен Крус
Видео
Все видео
Тома Круза увидели в киевском метро
Тома Круза увидели в киевском метро
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских
Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Концерты по всему миру: Alyona Alyona выпустила клип на новый трек
Концерты по всему миру: Alyona Alyona выпустила клип на новый трек
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 504
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 774
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 648
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 324
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6075
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 612
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
вторник, 01 октября 2019 08:58

"Чудо в сапогах" - Надя Дорофеева порадовала горячим снимком

  Комментировать
&quot;Чудо в сапогах&quot; - Надя Дорофеева порадовала горячим снимком
Надя Дорофеева порадовала фанатов пикантным снимком в белье. Фото: tsn.ua

Популярная украинская певица группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась в сети откровенным снимком.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в синих ботфортах и куртке такого же цвета,. Под верхней одеждой видно только черное белье. Дополнила дерзкий образ собранным в высокий хвост волосами, серьгами-кольцами и нежным макияжем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подтянутые ягодицы в тесных лосинах: Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами

Пользователи сети оставили кучу положительных комментариев под сообщением звезды: "Это просто секс!", "Богиня", "Огонь", "Нереальная", "Красотка", "Чудо в сапогах".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I'm blue da ba dee da ba daa Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Украинскую поп-группу "Время и Стекло" в начале октября увековечат на "Площади звезд". Свои "звезды" также получат актрисы театра и кино Ирма Витовская и Лариса Кадочникова. В ноябре "Площадь" пополнится воспоминаниями о знаменитых спортсменах, их имена держатся в тайне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чудо в сапогах" - Надя Дорофеева порадовала горячим снимком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Гетьман руководил страной под наблюдением российского резидента

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 43777
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 42499
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 30953
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 30178
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 25644
Знаменитости
Тома Круза увидели в киевском метро
Тома Круза увидели в киевском метро
 Просмотров: 1440
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 7965
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
 Просмотров: 711
Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе
Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе
7
 Просмотров: 4590
Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских
Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских
 Просмотров: 2574
Больше всего комментируют
4
НСЖУ призвал Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
4
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 37908
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua