Подтянутые ягодицы в тесных лосинах: Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами

Украинская певица Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру во время тренировки.
Снимок появился в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Короткий топ и обнаженные ноги: Надя Дорофеева во второй раз украсила обложку Cosmopolitan
На снимке Дорофеева в спортивной форме позировала в танцевальном зале.
Сначала звезда стояла в камере лицом, затем спиной.
Недавно Надя Дорофеева порадовала поклонников, примерив обольстительное бикини. В Instagram звезда запостила видео-бумеранг, которое сняла в зеркало в гостиничном номере.
×
Комментарии