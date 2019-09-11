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среда, 11 сентября 2019 13:24

Подтянутые ягодицы в тесных лосинах: Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами

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Украинская певица Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру во время тренировки.

Снимок появился в Instagram.

Автор: @nadyaadorofeeva
  Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру
Надя Дорофеева показала подтянутую фигуру

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На снимке Дорофеева в спортивной форме позировала в танцевальном зале.

Сначала звезда стояла в камере лицом, затем спиной.

Недавно Надя Дорофеева порадовала поклонников, примерив обольстительное бикини. В Instagram звезда запостила видео-бумеранг, которое сняла в зеркало в гостиничном номере.

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