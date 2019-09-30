"Время и Стекло" увековечат на "Площади звезд": как Дорофеева и Позитив выглядели в начале карьеры

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Украинскую поп-группу "Время и Стекло" в начале октября увековечат на "Площади звезд".

Свои "звезды" также получат актрисы театра и кино Ирма Витовская и Лариса Кадочникова. В ноябре "Площадь" пополнится воспоминаниями о знаменитых спортсменов, их имена держатся в тайне.

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"Мы отслеживаем звезд спорта, кино, шоу-бизнеса, смотрим на тенденцию их популярности, с оглядкой на их моральные устои, общественные принципы, те примеры, они подают. Выбираем неоспоримых авторитетов, которые могут служить примером нашей молодежи", - поделился секретом отбора звезд Александр Соколинский, один из организаторов проекта "Площадь звезд".

Проект "Время и Стекло" был основан в 2010 году под руководством Алексея Потапенко (Потап) совместно с партнером продюсерского центра MOZGI Entertainment Ириной Горовой. В состав группы вошли Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева. Премьера первого клипа группы "Так выпала карта" состоялась 17 ноября 2010 года. Уже 10 дней спустя ролик попал на пятое место по количеству просмотров на YouTube в рубрике "Мировые музыканты". Затем были новые песни, альбомы, участие в телевизионных развлекательных программах, концертные туры.