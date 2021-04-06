Цимбалюк поделился пляжными фото с отдыха в Эмиратах

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер 31-летний Тарас Цимбалюк вместе с любимой полетели отдыхать в Дубай. Он поделился впечатлениями от Объединенных Арабских Эмиратов. Также опубликовал очередную порцию фотографий.

Звезда сериала "Крепостная" отдыхает вместе с невестой Тиной Антоненко. Совместное фото показал в Instagram.

"Берег Персидского залива встретил нас прекрасно. Приятно, когда отель, наличие зелени, город, климат и т.д. оправдали ожидания", - отметил мужчина.

Также опубликовал фотографии, на которых позирует в пляжных образах. На одной из таких появился в расстегнутой рубашке с тропическим принтом. В одном из постов поделился впечатлениями от отдыха.

"Целый день гуляли по городу. Устали. Но есть масса незабываемых эмоций. Если честно, не думал, что Эмираты могут меня так удивить. Но раз убеждаюсь: любую страну можно увидеть и показать "правильно". И это очень важно. Я встречал людей, которые говорили, что Париж, Стамбул, Милан или Барселона им не "зашли". Потом спросил: "Где были, что видели?". Оказалось, что почти ничего из того, что must see.

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А отсутствие коррупции, дисциплина и большие деньги за неполных 50 лет делают новую, развитую страну просто среди голой пустыни: белый песок на пляжах, чистейший персидский залив, лучшие дороги в мире, креативные небоскребы, крупнейшие торговые центры, где представлены все бренды, музеи. Уровень жизни растет с каждым годом. И это только начало истории Арабских Эмиратов", - отметил Цимбалюк.

Актер Тарас Цимбалюк поделился кадрами с отдыха на индонезийском острове Бали. Также экс-участник "Танців з зірками" рассказал, что для него Бали - "место силы и мощной энергии".