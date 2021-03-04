"Место силы". Цимбалюк рассказал об особом отдыхе на Бали

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер Тарас Цимбалюк поделился кадрами с отдыха на индонезийском острове Бали. Также экс-участник "Танців з зірками" рассказал, что для него Бали - "место силы и мощной энергии".

Яркие фотографии показал в Instagram. На некоторых фото актер позировал с невестой Тиной Антоненко.

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"Первое длительное путешествие вместе. Один из самых красивых островов на планете, куда всегда хочется возвращаться. Хочется путешествовать. Чем больше стран посещаешь, тем больше хочется открывать новые. И здесь ни в коем случае не нужно останавливаться. Обожаю Европу, по-своему интересна Африка, но остров Бали - это точное попадание в цель нашего идеального отдыха", - написал Цимбалюк.

Актер Тарас Цимбалюк поделился деталями зимнего отпуска. Он вместе с невестой Тиной Антоненко, подругой и пиар-менеджером Анастасией отправился на отдых в Карпаты, где провел 4 дня.