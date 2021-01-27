"Начинали день с чанов". Тарас Цимбалюк отдохнул с невестой в Карпатах

Актер Тарас Цимбалюк поделился деталями зимнего отпуска. Он вместе с невестой Тиной Антоненко, подругой и пиар-менеджером Анастасией отправился на отдых в Карпаты, где провел 4 дня.

"Планировали более длительный отдых и, возможно, даже за границей, но выходных оказалось не очень много. Вектор наш упал на путешествие по Украине, в зимние Карпаты. Привык проводить там активный отпуск на горнолыжном курорте, но на этот раз царил полный релакс, оздоровительный режим. Хотя и активности были: катались на квадроциклах, утро начинали с чана, плавали в бассейне", - рассказал участник шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Актер утверждал, что для него и любимой карпатская кухня стала слабостью.

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"Невозможно радовали домашние вареники, банош, который Тина попробовала впервые, борщ, блинчики. И, конечно, карпатские наливки. А еще отдых начался традиционными украинскими угощениями - 50 гр самогона, хлеб с салом и хреном. Я не мог отказаться от такого в Карпатах . Мы там ели, как никогда", - сказал он.

Актер Тарас Цимбалюк и его невеста Тоня Антоненко удивили поклонников экстравагантным видео. Цимбалюк в Instagram опубликовал фото и видео, на которых пара позировала без одежды. На фотографии Тарас и Тина обнимаются, стоя спиной к камере. А на видео будущие супруги бегут по полю.