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четверг, 04 марта 2021 11:19

"Звенело все тело". Педан поднялся на Говерлу
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Ведущий Александр Педан поднялся на самые высокие горы Украины - Говерлу и Петрос. Ранее он побывал на Монблане (более 4,8 тыс. м) и 5-тысячниках Арарат и Казбек.

"Так случилось, что вышел на Говерлу и гору Петрос в последние дни зимы. Наверное, не делал восхождение на Говерлу, потому что считал это довольно попсовым. Туда может выйти каждый, и это не якобы победа над собой. На самом деле, если идти летом, то восхождение на Говерлу и Петрос может осуществить любой человек в хорошей спортивной форме. Для этого не надо быть чемпионом. А вот зимой сложность однозначно растет. Во-первых, очень сильные ветры. Во-вторых, снег, холод и низкая облачность добавляют незаурядной опасности. В-третьих, не всегда снегоступы помогают. Иногда проваливаешься в снег по колено. Поэтому приходилось идти по волчьим следам. Волк лучше знает, где не так глубоко", - рассказал в Instagram ведущий Improv Live Show, которое показывает "Новый канал".

Александр Педан поднялся на Говерлу и Петрос
Фото: instagram.com/pedanos
Александр Педан поднялся на Говерлу и Петрос
Александр Педан поднялся на Говерлу и Петрос
Александр Педан поднялся на Говерлу и Петрос
Александр Педан поднялся на Говерлу и Петрос

Он отметил, что наиболее экстремальным был ночлег.

"На 1 ночь мы остановились в заброшенной хижине, а на 2-ю - в палатках при температуре -15°С. Звенело под утро все тело. Восхождение на Петрос оказалось серьезным испытанием, потому что ветер достигал 40 км/ч. И просто сдувало со склона. Был момент, когда мы помогали парню, с которым встретились на горе, спускаться вниз. Обвязывали веревкой, потому что он был без кошек. Вот так бывает опасно", - отметил ведущий.

Педан добавил, что нужно делать восхождение на Говерлу.

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"Там нереально красивая природа, пейзажи, которые просто захватывают дух. Уверен, что получите удовольствие. Но советую и всегда настаиваю - легких и безопасных гор не бывает. Поэтому обязательно берите или гида, или человека, который знает, куда идти. Потеряться на любой горе очень легко, если сядет облако и будет нулевая видимость. Хотя маршруты и маркированы, я считаю, что стоит брать гида", - написал он.

Шоумен Александр Педан впервые поделился тем, что имеет двухэтажную квартиру в центре Киева и еще 2 квартиры, которые приобрел для детей. Мужчина отметил: нет ощущения, что живет в частном доме из-за того, что "это 2 этажа и внизу большой холл с лестницей наверх".

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04
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