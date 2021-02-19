"У меня есть 3 квартиры". Педан впервые рассказал о своем жилье в центре Киева

Шоумен Александр Педан впервые поделился тем, что имеет двухэтажную квартиру в центре Киева и еще 2 квартиры, которые приобрел для детей.

Фото: instagram.com/pedanos

Об этом он рассказал в видеоподкасте М2.

"Когда мне было 25, я планировал собрать себе сначала на квартиру, потом захотел комфортных условий для проживания. Нас стало больше, не хватало места, поэтому мне нужно было купить большую квартиру. Но я не из тех, кто о 300 кв. м. Сейчас у меня примерно 100 с копейками - прикольная двухэтажная квартира в Киеве на Лукьяновке", - рассказал ведущий "Нового каналу".

Мужчина отметил: нет ощущения, что живет в частном доме из-за того, что "это 2 этажа и внизу большой холл с лестницей наверх".

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"Мне по квадратуре не хватало 1 комнаты, но квартира такая классная, я там живу и кайфую. Теперь думаю, что у меня дети, я хочу дать им образование и, по возможности, по квартире. Пока дети вырастут, спокойно могу купить, сделать там ремонт и сдавать. Сейчас у меня 3 небольшие квартиры", - поделился Педан.

Ведущий Александр Педан снимает забавные ролики об отношениях родителей с детьми. Создает видео вместе с дочерью Валерией.