"Прибыль делим пополам". Педан рассказал о совместном бизнесе с дочкой

Педан рассказал о совместном бизнесе с дочкой. Фото: instagram.com/pedanos

Ведущий Александр Педан снимает забавные ролики об отношениях родителей с детьми. Создает видео вместе с дочерью Валерией.

"Когда мне посоветовали пойти в TikTok, отказал, потому что слишком стар для этого. Предложил вести Валерии, ибо вместе не так страшно. Да и это сеть, в которой дочь как рыба в воде. Она была еще в первой версии, которая называлась Musically, и с самого детства уже монтировал видео, снимала всякие липсингы (видео, в котором человек под музыку делает вид, что поет. - Gazeta.ua). Дочь младше и разбирается в трендах. Мы снимаем видео об отношениях родителей и детей. Там много юмора и жизненных ситуаций, которые близки людям", - рассказал Педан.

Микроблогер в Instagram с аудиторией от 20 до 100 тыс. подписчиков может зарабатывать примерно от $30 до $400 за 1 рекламный пост. В TikTok цены на рекламу в пределах от 250 грн. до 27 тыс. грн. Это зависит от количества подписчиков и качества контента. Подписчиков в ведущего Improv Live Show на "Новому каналі" насчитывается уже более 460 тыс.

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"Самое главное для меня, что это возможность побыть с дочкой вместе, понять новомодные вещи. Это еще и лайфхак, как стать ближе к ребенку и найти общий язык с подростком. Идеи видео основном дочери, но дальше мы обсуждаем и решаем, что снимать. Валерия отвечает и за съемку, и за монтаж, а также при выходе. Это попытка 1-го ее сознательного бизнеса. Конечно, прибыль мы тоже делим поровну", - добавил мужчина.

Ведущий Александр Педан рассказал, как проведет День влюбленных. Он вместе с женой Инной ежегодно отмечает этот праздник в поле.