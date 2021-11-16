Болели с 11 лет и из-за замечаний "друзей": кто из звезд столкнулся с анорексией

16 ноября отмечается Международный день борьбы с анорексией. Заболевание является одним из самых распространенных психических расстройств пищевого поведения. Дату предложили еще в 2005 году.

С анорексией часто сталкиваются и звезды, стремящиеся иметь вожделенное тело. Gazeta.ua рассказывает, кто из знаменитых женщин боролся или до сих пор борется с этим заболеванием.

Ирландская актриса Эванна Линч, прославившаяся благодаря роли в фильмах "Гарри Поттер", признавалась, что в 11 лет впервые столкнулась с анорексией. Этим делилась в дебютной книге воспоминаний. Заболевание приводило к госпитализации. Линч рассказывала, что ей приходилось бороться с "желанием умереть" в самые темные времена жизни.

"Это жестокая, сродни войне борьба, борьба с голосами – внутренними и внешними, которые говорят, что вам лучше умереть", - вспоминала актриса.

По ее словам, Линч до сих пор чувствует отголоски болезни, беспокоится о внешнем виде и пытается улучшить самооценку.

Исполнительница Анастасия Приходько рассказывала, что в 18 лет у нее была диагностирована начальная стадия анорексии. Она настолько увлеклась похудением, что могла несколько дней есть только капусту и пить воду. Причиной болезни стали замечания "друзей", критиковавших ее за якобы большой живот и второй подбородок.

Фото: instagram.com/sophiet

"Начала дробное питание, дошла до отвращения к еде, начало тошнить от нее. На весах было 47-48. Я поняла, что могу два дня не есть, пить воду, съесть капусту, когда привычка срабатывала, что что-то нужно съесть", – вспоминала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотела быть моделью. От анорексии умерла 12-летняя девочка

Приходько отмечала, что анорексия – это психическое расстройство, с которым справиться крайне сложно.

"Тебе постоянно кажется, что у тебя лишний вес, даже когда его нет. Но мозг думает обратное. Ты не можешь позволить себе съесть лишнее. А потом организм перестает воспринимать пищу и начинаются страшные необратимые процессы", – поделилась она.

В борьбе с болезнью певицу поддерживала мать, которая разговаривала с ней и кормила домашними блюдами. Потом к ней вернулся аппетит. Чтобы выглядеть привлекательно, Приходько не голодала, а занималась спортом.

Британская актриса Софи Тернер, ставшая популярной после роли в культовом сериале "Игра престолов", еще в подростковом возрасте истощала себя голодовкой. Поэтому в 19 лет звезда столкнулась с анорексией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На конкурсе красоты Виктория Щелко похудела на 10 кг

"Это будто захватило мой ум. Это было все, о чем я думала. Считала калории, питалась одними орехами и все такое. В течение года у меня не было менструации", - призналась она.

Вернуть актрису к полноценной жизни помог ее любимый - Джо Джонас.

"Он сказал: "Я не могу быть с тобой, пока ты не любишь себя. Я не могу видеть, что ты любишь меня больше, чем себя". Он спас мне жизнь", – говорила Тернер.

Блогер и певица Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, делилась историей, как из-за парня довела себя до анорексии. Для того чтобы понравиться очень худому юноше, звезда решила похудеть. Шемаева начала жестко ограничивать себя в еде.

"Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед должна была съесть салат из огурца, заправленный водой. Понятно, что я похудела, и у меня начались проблемы с женским здоровьем", – вспомнила она.

Тогда о ее здоровье переживала мать: женщина начала откармливать Шемаеву, которая вскоре набрала вес.

У голливудской кинозвезды Анджелины Джоли начались проблемы со здоровьем после смерти матери в 2007 году. Она почти не ела и мало спала. Эмоциональные и психологические проблемы спровоцировали появление анорексии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проблемы с памятью и слезы без причины: какие последствия коронавируса были у украинских звезд

Со временем убедить Джоли набрать вес смог режиссер Роберт Стромберг. Он сказал, что Джоли должна набрать 10 кг для роли в фильме "Малефисента". Здоровый вес актрисе удалось вернуть только через четыре года.

В мире отмечают международный день борьбы с анорексией. Заболевание характеризуется стремительным ухудшением физического и психического здоровья. В 4 раза чаще проявляется у женщин, чем у мужчин. Во время анорексии некоторые пациенты настолько ограничивают себя в еде из-за неудовлетворенности собственной фигурой, что со временем организм совершенно перестает воспринимать какие-либо пищевые продукты.