Болели с 11 лет и из-за замечаний "друзей": кто из звезд столкнулся с анорексией

 
Ексклюзивы
1/5
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 612
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 198
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 621
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1413
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1935
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1953
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6930
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1962
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3285
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
6
5
8
5
5
&quot;Місячний сюр - сонячний блюз&quot;. Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
"Місячний сюр - сонячний блюз". Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
Болели с 11 лет и из-за замечаний &quot;друзей&quot;: кто из звезд столкнулся с анорексией
Болели с 11 лет и из-за замечаний "друзей": кто из звезд столкнулся с анорексией
В платьях и рваной майке: Гарри Стайлз ошеломил эпатажным фотосетом
В платьях и рваной майке: Гарри Стайлз ошеломил эпатажным фотосетом
Звезда &quot;Крепостной&quot; свела с ума формами в &quot;голом&quot; бикини
Звезда "Крепостной" свела с ума формами в "голом" бикини
Джамала в кожаном мини и колготах в сеточку поразила стройностью
Джамала в кожаном мини и колготах в сеточку поразила стройностью
Видео
Все видео
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео
Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео
Monatik вспомнил, как не мог поделить $100 с Лободой за песню
Monatik вспомнил, как не мог поделить $100 с Лободой за песню
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
Просмотров: 1611
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 963
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 900
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7992
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2313
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 9
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
вторник, 16 ноября 2021 15:58

Болели с 11 лет и из-за замечаний "друзей": кто из звезд столкнулся с анорексией
5

  Комментировать

16 ноября отмечается Международный день борьбы с анорексией. Заболевание является одним из самых распространенных психических расстройств пищевого поведения. Дату предложили еще в 2005 году.

С анорексией часто сталкиваются и звезды, стремящиеся иметь вожделенное тело. Gazeta.ua рассказывает, кто из знаменитых женщин боролся или до сих пор борется с этим заболеванием.

Ирландская актриса Эванна Линч, прославившаяся благодаря роли в фильмах "Гарри Поттер", признавалась, что в 11 лет впервые столкнулась с анорексией. Этим делилась в дебютной книге воспоминаний. Заболевание приводило к госпитализации. Линч рассказывала, что ей приходилось бороться с "желанием умереть" в самые темные времена жизни.

"Это жестокая, сродни войне борьба, борьба с голосами – внутренними и внешними, которые говорят, что вам лучше умереть", - вспоминала актриса.

По ее словам, Линч до сих пор чувствует отголоски болезни, беспокоится о внешнем виде и пытается улучшить самооценку.

Исполнительница Анастасия Приходько рассказывала, что в 18 лет у нее была диагностирована начальная стадия анорексии. Она настолько увлеклась похудением, что могла несколько дней есть только капусту и пить воду. Причиной болезни стали замечания "друзей", критиковавших ее за якобы большой живот и второй подбородок.

Британская актриса Софи Тернер, ставшая популярной после роли в культовом сериале "Игра престолов", еще в подростковом возрасте истощала себя голодовкой. Из-за этого в 19 лет звезда столкнулась с анорексией
Фото: instagram.com/sophiet
Исполнительница Анастасия Приходько рассказывала, что в 18 лет ей диагностировали начальную стадию анорексии
Ирландская актриса Эванна Линч, прославившаяся благодаря роли в фильмах "Гарри Поттер", признавалась, что в 11 лет впервые столкнулась с анорексией
Блогер и певица Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, делилась историей, как из-за парня довела себя до анорексии
У голливудской кинозвезды Анджелины Джоли начались проблемы со здоровьем после смерти матери в 2007 году

"Начала дробное питание, дошла до отвращения к еде, начало тошнить от нее. На весах было 47-48. Я поняла, что могу два дня не есть, пить воду, съесть капусту, когда привычка срабатывала, что что-то нужно съесть", – вспоминала певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотела быть моделью. От анорексии умерла 12-летняя девочка

Приходько отмечала, что анорексия – это психическое расстройство, с которым справиться крайне сложно.

"Тебе постоянно кажется, что у тебя лишний вес, даже когда его нет. Но мозг думает обратное. Ты не можешь позволить себе съесть лишнее. А потом организм перестает воспринимать пищу и начинаются страшные необратимые процессы", – поделилась она.

В борьбе с болезнью певицу поддерживала мать, которая разговаривала с ней и кормила домашними блюдами. Потом к ней вернулся аппетит. Чтобы выглядеть привлекательно, Приходько не голодала, а занималась спортом.

Британская актриса Софи Тернер, ставшая популярной после роли в культовом сериале "Игра престолов", еще в подростковом возрасте истощала себя голодовкой. Поэтому в 19 лет звезда столкнулась с анорексией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На конкурсе красоты Виктория Щелко похудела на 10 кг

"Это будто захватило мой ум. Это было все, о чем я думала. Считала калории, питалась одними орехами и все такое. В течение года у меня не было менструации", - призналась она.

Вернуть актрису к полноценной жизни помог ее любимый - Джо Джонас.

"Он сказал: "Я не могу быть с тобой, пока ты не любишь себя. Я не могу видеть, что ты любишь меня больше, чем себя". Он спас мне жизнь", – говорила Тернер.

Блогер и певица Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, делилась историей, как из-за парня довела себя до анорексии. Для того чтобы понравиться очень худому юноше, звезда решила похудеть. Шемаева начала жестко ограничивать себя в еде.

"Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед должна была съесть салат из огурца, заправленный водой. Понятно, что я похудела, и у меня начались проблемы с женским здоровьем", – вспомнила она.

Тогда о ее здоровье переживала мать: женщина начала откармливать Шемаеву, которая вскоре набрала вес.

У голливудской кинозвезды Анджелины Джоли начались проблемы со здоровьем после смерти матери в 2007 году. Она почти не ела и мало спала. Эмоциональные и психологические проблемы спровоцировали появление анорексии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проблемы с памятью и слезы без причины: какие последствия коронавируса были у украинских звезд

Со временем убедить Джоли набрать вес смог режиссер Роберт Стромберг. Он сказал, что Джоли должна набрать 10 кг для роли в фильме "Малефисента". Здоровый вес актрисе удалось вернуть только через четыре года.

В мире отмечают международный день борьбы с анорексией. Заболевание характеризуется стремительным ухудшением физического и психического здоровья. В 4 раза чаще проявляется у женщин, чем у мужчин. Во время анорексии некоторые пациенты настолько ограничивают себя в еде из-за неудовлетворенности собственной фигурой, что со временем организм совершенно перестает воспринимать какие-либо пищевые продукты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Болели с 11 лет и из-за замечаний "друзей": кто из звезд столкнулся с анорексией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

От бомб город спас туман

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

Самое читаемое
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
17
 1 Просмотров: 28702
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 17947
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 13285
Антиукраинский телеканал Мураева &quot;тепло&quot; встретили в Кропивницком
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
 5 Просмотров: 9468
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 8838
Знаменитости
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
Для The Weeknd и Post Malone: украинка Таню Муиньо сняла кровавый клип-экшн
 Просмотров: 18
"Місячний сюр - сонячний блюз". Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
"Місячний сюр - сонячний блюз". Пивоваров потанцевал в сюрреалистическом мире нового клипа
6
 Просмотров: 18
В платьях и рваной майке: Гарри Стайлз ошеломил эпатажным фотосетом
В платьях и рваной майке: Гарри Стайлз ошеломил эпатажным фотосетом
8
 Просмотров: 432
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 1314
Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео
Адель помогла фанам обручиться на сцене: трогательное видео
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
5
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
4
У партии Зеленского появился новый председатель
Голосов: 43853
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть