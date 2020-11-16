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понедельник, 16 ноября 2020 10:38

Анорексия: как распознать болезнь

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16 ноября уже 15-й год подряд в мире отмечают международный день борьбы с анорексией. Заболевание характеризуется стремительным ухудшение физического и психологического здоровья. В 4 раза чаще проявляется у женщин, чем у мужчин.

Во время анорексии некоторые пациенты настолько ограничивают себя в еде, из-за неудовлетворенности собственной фигурой, что со временем организм вовсе не воспринимает никаких пищевых продуктов.

Автор: Karolina Grabowska: Pexels
  Анорексия - тяжелое психическое заболевание, смертность от которого самая высокая среди других расстройств психики.
Анорексия - тяжелое психическое заболевание, смертность от которого самая высокая среди других расстройств психики.

Причины возникновения болезни:

- тиреотоксикоз;

- сахарный диабет;

- анемия;

- расстройства иммунной системы;

- алкоголизм;

- наркомания;

- различные гормональные нарушения;

- серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта;

- длительная гипертермия;

- заниженная самооценка;

- гипертрофированный перфекционизм;

- искаженное представление о правильной вес и красоту;

- психологические травмы;

- физическое и сексуальное насилие.

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Главными симптомами, которые свидетельствуют о наличии анорексии становится отказ от еды и потеря более 20% нормального веса тела. Человек становится раздражительным, часто плачет, в частности у женщин пропадают критические дни. Кроме этого появляются запоры, вздутие, слабость, гипотермия, пониженное давление, отсутствие полового влечения, гастрит, отеки, выпадение волос, ломкость ногтей, остеопороз. Смертность от анорексии составляет 20%.

Основной метод диагностики болезни - определение индекса массы тела. Формула выглядит так: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если индекс меньше 16, у человека видимый дефицит массы.

Вылечить анорексию лишь таблетками, или капельницами невозможно. Один из главных инструментов в борьбе с этим недугом - работа с психотерапевтом.

Актриса 21-летняя Лиза Василенко, сыгравшая роль Лолы в сериале "Школа", поделилась, проблемами, которые ей приходилось решать в жизни. Она пострадала от буллинга, побоев, анорексии и непонимания родителей.

kanalukraina.tv
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Дата
16
ноября

Анорексия: как распознать болезнь

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